Link xem trực tiếp bóng đá Ninh Bình vs Hoàng Anh Gia Lai 18h ngày 18/10

(VTC News) -

Trận đấu giữa Ninh Bình và Hoàng Anh Gia Lai diễn ra lúc 18h ngày 18/10 trên sân vận động Ninh Bình. Trận đấu thuộc vòng 4 giải V.League 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Ninh Bình vs Hoàng Anh Gia Lai trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của V.League mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Ninh Bình đấu với Hoàng Anh Gia Lai được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp trận Ninh Bình đấu với Hoàng Anh Gia Lai có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Ninh Bình và Hoàng Anh Gia Lai được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Ninh Bình vs Hoàng Anh Gia Lai hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Ninh Bình đấu với Hoàng Anh Gia Lai được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Ninh Bình đấu với Hoàng Anh Gia Lai (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/ninh-binh-hoang-anh-gia-lai-6acf264a8016a820908d44fc?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận đấu Ninh Bình vs Hoàng Anh Gia Lai trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Ninh Bình vs Hoàng Anh Gia Lai

Qua 3 vòng đấu, Ninh Bình vẫn chưa phải nhận thất bại nào, với 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Thành tích 7 điểm giúp đội bóng cố đô tạm đứng thứ hai trên bảng xếp hạng. Dù không thể đánh bại Nam Định ở vòng trước, Ninh Bình vẫn cho thấy sự ổn định trong lối chơi và khả năng cạnh tranh với những đối thủ mạnh.

Ở chiều ngược lại, Hoàng Anh Gia Lai vừa có chiến thắng quan trọng 3-0 trước Đà Nẵng tại vòng 3. Kết quả này giúp đội bóng phố Núi chấm dứt chuỗi hai trận thua liên tiếp trước Nam Định và Hải Phòng, đồng thời cải thiện đáng kể tinh thần thi đấu. Sau 3 vòng, Hoàng Anh Gia Lai có 3 điểm và tạm xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng.

Xét về tương quan lực lượng và lợi thế sân nhà, Ninh Bình được đánh giá cao hơn. Dù vậy, tinh thần hưng phấn sau chiến thắng đầu tiên trong mùa giải có thể giúp Hoàng Anh Gia Lai tạo ra những khó khăn nhất định cho đội chủ nhà.