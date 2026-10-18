Link xem trực tiếp bóng đá Thái Nguyên vs Huế 18h ngày 18/10, giải Hạng Nhất

(VTC News) -

Trận Thái Nguyên đấu với Huế thuộc vòng 3 giải Hạng Nhất 2026-2027 diễn ra lúc 18h ngày 18/10 trên sân vận động Thái Nguyên. Khán giả có thể xem trực tiếp trận Thái Nguyên đấu với Huế trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Thái Nguyên vs Huế trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng các trận đấu của giải Hạng Nhất 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Thái Nguyên đấu với Huế được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Thái Nguyên đấu với Huế có thể truy cập website trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Thái Nguyên và Huế được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link xem trực tiếp Thái Nguyên vs Huế hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Thái Nguyên đấu với Huế được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link xem trực tiếp bóng đá Thái Nguyên đấu với Huế (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/thai-nguyen-hue-6acee943715812759af50c2e?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận đấu Thái Nguyên vs Huế trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Thái Nguyên vs Huế

Thái Nguyên đang có khởi đầu thuận lợi với 2 chiến thắng liên tiếp, giành trọn 6 điểm sau hai lượt trận. Thành tích này giúp Thái Nguyên có được sự tự tin trước cuộc đối đầu với Huế, đồng thời tạo lợi thế trong cuộc cạnh tranh ở nhóm đầu bảng xếp hạng. Được thi đấu trên sân nhà, Thái Nguyên có cơ hội nối dài chuỗi trận toàn thắng và tiếp tục duy trì phong độ ổn định kể từ đầu mùa.

Ở chiều ngược lại, Huế đang gặp nhiều khó khăn khi mới giành được 1 điểm sau 2 vòng đấu. Đội bóng cố đô chưa tìm được chiến thắng đầu tiên và đang chịu áp lực phải cải thiện thành tích để tránh bị nhóm dẫn đầu bỏ xa. Chuyến làm khách trước Thái Nguyên được dự báo không dễ dàng, nhất là khi đối thủ đang có tinh thần hưng phấn.