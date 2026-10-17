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Xuất bản ngày 17/10/2026 03:06 PM
Xuất bản ngày 17/10/2026 03:06 PM

Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh vòng 7 mới nhất: Everton chạm trán Chelsea

Khánh Ly
Khánh Ly
(VTC News) -

Cập nhật chi tiết lịch thi đấu vòng 7 giải Ngoại Hạng Anh (Premier League) 2026-2027 diễn ra từ 17/10 mới nhất.

Vòng 7 giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 diễn ra từ ngày 17/10 (giờ Việt Nam). Bên cạnh cuộc đối đầu giữa Leeds và Manchester United. Everton đấu với Chelsea là trận đấu sớm nhất vòng.

Vòng 7 còn có nhiều trận đấu đáng chú ý như Everton gặp Chelsea, Brentford tiếp đón Liverpool và Nottingham Forest chạm trán Arsenal.

Man City đang thể hiện sức mạnh vượt trội với 6 chiến thắng liên tiếp, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng. Arsenal xếp ngay phía sau, còn Brighton gây bất ngờ bằng màn trình diễn ấn tượng từ đầu mùa. Trong khi đó, Liverpool và Man Utd chưa đáp ứng được kỳ vọng, còn Tottenham thậm chí vẫn đang tìm kiếm chiến thắng đầu tiên.

Trận Everton đối đầu với Chelsea là một trong những trận đấu đáng chú ý ở vòng 7. (Ảnh: AP)

Trận Everton đối đầu với Chelsea là một trong những trận đấu đáng chú ý ở vòng 7. (Ảnh: AP)

Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh vòng 7 mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh vòng 7 và kênh phát sóng theo thông tin chính thức trên trang chủ Premier League. Giờ thi đấu có thể được ban tổ chức điều chỉnh phút chót nếu có yếu tố bất lợi về thời tiết hoặc an ninh.

LỊCH THI ĐẤU VÒNG 7 NGOẠI HẠNG ANH 2026-2027
Thứ Bảy, 17/10/2026
18:30
Sân Hill Dickinson
Everton
VS
Chelsea
FPT Play
21:00
Sân Craven Cottage
Fulham
VS
Hull City
FPT Play
21:00
Sân Etihad
Man City
VS
Ipswich Town
FPT Play
21:00
Sân Gtech Community
Brentford
VS
Liverpool
FPT Play
23:30
Sân St. James Park
Newcastle
VS
Aston Villa
FPT Play
Chủ Nhật, 18/10/2026
20:00
Sân American Express
Brighton
VS
Crystal Palace
FPT Play
20:00
Sân Vitality
Bournemouth
VS
Sunderland
FPT Play
20:00
Sân Elland Road
Leeds
VS
Man Utd
FPT Play
22:30
Sân City Ground
Nottingham Forest
VS
Arsenal
FPT Play
Thứ Ba, 20/10/2026
2:00
Sân Tottenham Hotspur
Tottenham
VS
Coventry
FPT Play

Thể thức thi đấu Ngoại Hạng Anh 2026-2027

Ngoại Hạng Anh mùa giải 2026-2027 có 20 câu lạc bộ tham dự. Vị trí trên bảng xếp hạng được xác định lần lượt dựa trên số điểm. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự các chỉ số phụ được xét đến là hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng và thành tích đối đầu.

Trên bảng xếp hạng chung cuộc, 4 đội đứng đầu giành quyền tham dự UEFA Champions League mùa giải tiếp theo. Đội đứng thứ 5 có suất dự UEFA Europa League. Số lượng đội dự Champions League (Cúp C1 châu Âu) và phân bổ các suất dự Europa League có thể thay đổi.

Ở mùa giải 2026-2027, Ngoại Hạng Anh áp dụng một số thay đổi về luật nhằm hạn chế tình trạng câu giờ và duy trì nhịp độ trận đấu, bao gồm đếm ngược thời gian thực hiện các tình huống cố định, thay người hay cầu thủ chấn thương nhận sự chăm sóc y tế phải ở ngoài sân 1 phút. VAR, công nghệ xác định bàn thắng Goal-line tiếp tục xuất hiện tại giải đấu.

Xem trực tiếp Ngoại Hạng Anh 2026-2027 trên kênh nào?

Các trận đấu Ngoại Hạng Anh 2026-2027 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm website FPTplay.vn và ứng dụng FPT Play). Khán giả xem trực tiếp Ngoại Hạng Anh 2026-2027 trên điện thoại hoặc máy tính có thể tải ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập trực tiếp website của hệ thống truyền hình trực tuyến FPT Play.

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