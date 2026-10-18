Link xem trực tiếp TP.HCM vs Becamex TP.HCM 17h ngày 18/10, giải Hạng Nhất

(VTC News) -

Trận TP.HCM đấu với Becamex TP.HCM thuộc vòng 3 giải Hạng Nhất 2026-2027 diễn ra lúc 17h ngày 18/10 trên sân vận động Bà Rịa. Khán giả có thể xem trực tiếp trận TP.HCM đấu với Becamex TP.HCM trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp TP.HCM vs Becamex TP.HCM trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng các trận đấu của giải Hạng Nhất 2026-2027 tại Việt Nam. Trận TP.HCM đấu với Becamex TP.HCM được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp TP.HCM đấu với Becamex TP.HCM có thể truy cập website trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa TP.HCM và Becamex TP.HCM được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link xem trực tiếp TP.HCM vs Becamex TP.HCM hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp TP.HCM đấu với Becamex TP.HCM được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link xem trực tiếp bóng đá TP.HCM đấu với Becamex TP.HCM (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/tp-ho-chi-minh-becamex-tp-ho-chi-minh-6acee8ba38dceae2c12f722d?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận đấu TP.HCM đấu với Becamex TP.HCM trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận TP.HCM vs Becamex TP.HCM

Sau trận hòa không bàn thắng trước Đại học Văn Hiến ở vòng khai màn, Becamex TP.HCM dần lấy lại phong độ bằng chiến thắng 3-1 trước Lâm Đồng tại vòng 2 Giải hạng Nhất. Kết quả này giúp đội bóng vừa xuống hạng từ V.League có được 4 điểm, qua đó bắt đầu tạo sức ép lên nhóm dẫn đầu.

Trước đó, Becamex TP.HCM cũng vượt qua Thanh Hóa với tỷ số 2-0 tại vòng loại Cúp Quốc gia. Những kết quả tích cực gần đây cho thấy đội bóng đang từng bước cải thiện khả năng thi đấu sau khởi đầu chưa thực sự thuyết phục.

Trong khi đó, TP.HCM đang có 3 điểm, ít hơn đối thủ cùng thành phố đúng 1 điểm. Khoảng cách sít sao khiến cuộc đối đầu này càng trở nên quan trọng, bởi đội giành chiến thắng sẽ có thêm lợi thế trong cuộc đua ở nhóm đầu.