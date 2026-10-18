Link xem trực tiếp Long An vs Khánh Hoà 15h30 ngày 18/10, giải Hạng Nhất

(VTC News) -

Trận Long An đấu với Khánh Hòa thuộc vòng 3 giải Hạng Nhất 2026-2027 diễn ra lúc 15h30 ngày 18/10 trên sân vận động Long An. Khán giả có thể xem trực tiếp trận Long An đấu với Khánh Hòa trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Long An vs Khánh Hòa trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng các trận đấu của giải Hạng Nhất 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Long An đấu với Khánh Hòa được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Long An đấu với Khánh Hòa có thể truy cập website trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Long An và Khánh Hòa được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link xem trực tiếp Long An vs Khánh Hòa hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Long An đấu với Khánh Hòa được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link xem trực tiếp bóng đá Long An vs Khánh Hòa (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/long-an-khatoco-khanh-hoa-6acee7f84efa8a2ba3d58352?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận đấu Long An đấu với Khánh Hòa trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Long An vs Khánh Hòa

Hai đội bước vào trận đấu với phong độ trái ngược. Khánh Hòa đang có khởi đầu thuận lợi khi bất bại sau 2 vòng đấu, giành 4 điểm và tạm đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, Long An chưa đáp ứng được kỳ vọng dù đã bổ sung nhiều cầu thủ trước mùa giải. Đội bóng mới giành 1 điểm sau 2 vòng đấu, trong khi ngoại binh Romario Alves chưa tạo được dấu ấn rõ rệt trên hàng công. Lợi thế sân nhà là điểm tựa để Long An tìm kiếm chiến thắng đầu tiên, nhưng họ sẽ phải cải thiện đáng kể khả năng tổ chức tấn công.

Xét về lịch sử đối đầu, hai đội từng gặp nhau 15 lần từ năm 2015 đến 2026, trong đó Long An thắng 4 trận, hòa 6 trận và thua 5 trận.