Kết quả Ngoại Hạng Anh 2026-2027 vòng 5, bảng xếp hạng mới nhất

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2026-2027 vòng 5
Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 mới nhất, bao gồm vị trí, số điểm, số bàn thắng, bàn thua của các đội bóng theo từng vòng đấu theo diễn biến mới nhất và số liệu chính thức trên trang chủ Premier League.BẢNG XẾP HẠNG Ngoại hạng anh 2026-2027XHĐộiTĐBTBBĐ1Arsenal481122Manchester City482123Brentford510494Leeds United47385Hull City45286Brighton413577Chelsea5101278Liverpool46469Everton453610Ipswich Town4710611Nottingham Forest444512Manchester United477413Newcastle478514Sunderland435415Aston Villa549416Bournemouth467317Crystal Palace4611318Tottenham528219Fulham447120Coventry City40100Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.
Tottenham 2-3 Aston Villa
Aston Villa có chiến thắng đầu tiên trong mùa giải. Johan Manzambi, Nicolas Jackson và Emi Buendia lần lượt ghi bàn giúp đội khách dẫn 3-0. Tottenham chỉ ghi được 2 bàn trong khoảng thời gian cuối trận từ các pha lập công của Conor Gallagher và Jan Paul van Hecke.
Brentford 3-0 Chelsea
Sáng 19/9, Chelsea thua Brentford 0-3 trên sân Brentford Community (London, Anh) ở vòng 5 Ngoại Hạng Anh. Anthony, Thiago và Carvalho lần lượt lập công trong hiệp 2. Chelsea trải qua trận đấu đầu tiên không ghi bàn dưới thời huấn luyện viên Xabi Alonso.
Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh vòng 5NGOẠI HẠNG ANH 2026-2027 VÒNG 5Thứ Bảy, 19/09/20262:00Sân Gtech CommunityBrentfordVSChelsea▶FPT Play18:30Sân Tottenham HotspurTottenhamVSAston Villa▶FPT Play21:00Sân Hill DickinsonEvertonVSIpswich Town▶FPT Play21:00Sân American ExpressBrightonVSArsenal▶FPT Play21:00Sân St. James ParkNewcastleVSHull City▶FPT Play23:30Sân City GroundNottingham ForestVSCoventry City▶FPT PlayChủ Nhật, 20/09/202620:00Sân VitalityBournemouthVSLiverpool▶FPT Play20:00Sân EtihadMan CityVSSunderland▶FPT Play20:00Sân Elland RoadLeedsVSCrystal Palace▶FPT Play20:00Sân Craven CottageFulhamVSMan Utd▶FPT Play
Kết quả Ngoại Hạng Anh 2026-2027 vòng 5, bảng xếp hạng mới nhất
Minh Anh
(VTC News) -
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2026-2027 vòng 5 mới nhất: Thứ hạng mới nhất của Man City, Liverpool, Arsenal, Man Utd, Chelsea và các đội bóng khác.
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