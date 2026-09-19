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Xuất bản ngày 19/09/2026 09:50 PM
Xuất bản ngày 19/09/2026 09:50 PM

Kết quả Ngoại Hạng Anh 2026-2027 vòng 5, bảng xếp hạng mới nhất

Minh Anh
(VTC News) -

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2026-2027 vòng 5 mới nhất: Thứ hạng mới nhất của Man City, Liverpool, Arsenal, Man Utd, Chelsea và các đội bóng khác.

  • Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2026-2027 vòng 5

    Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 mới nhất, bao gồm vị trí, số điểm, số bàn thắng, bàn thua của các đội bóng theo từng vòng đấu theo diễn biến mới nhất và số liệu chính thức trên trang chủ Premier League.

    BẢNG XẾP HẠNG Ngoại hạng anh 2026-2027
    XH
    Đội
    BT
    BB
    Đ
    1
    Arsenal
    4
    8
    1
    12
    2
    Manchester City
    4
    8
    2
    12
    3
    Brentford
    5
    10
    4
    9
    4
    Leeds United
    4
    7
    3
    8
    5
    Hull City
    4
    5
    2
    8
    6
    Brighton
    4
    13
    5
    7
    7
    Chelsea
    5
    10
    12
    7
    8
    Liverpool
    4
    6
    4
    6
    9
    Everton
    4
    5
    3
    6
    10
    Ipswich Town
    4
    7
    10
    6
    11
    Nottingham Forest
    4
    4
    4
    5
    12
    Manchester United
    4
    7
    7
    4
    13
    Newcastle
    4
    7
    8
    5
    14
    Sunderland
    4
    3
    5
    4
    15
    Aston Villa
    5
    4
    9
    4
    16
    Bournemouth
    4
    6
    7
    3
    17
    Crystal Palace
    4
    6
    11
    3
    18
    Tottenham
    5
    2
    8
    2
    19
    Fulham
    4
    4
    7
    1
    20
    Coventry City
    4
    0
    10
    0
    Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.

  • Tottenham 2-3 Aston Villa

    Aston Villa có chiến thắng đầu tiên trong mùa giải. Johan Manzambi, Nicolas Jackson và Emi Buendia lần lượt ghi bàn giúp đội khách dẫn 3-0. Tottenham chỉ ghi được 2 bàn trong khoảng thời gian cuối trận từ các pha lập công của Conor Gallagher và Jan Paul van Hecke.

  • Brentford 3-0 Chelsea

    Sáng 19/9, Chelsea thua Brentford 0-3 trên sân Brentford Community (London, Anh) ở vòng 5 Ngoại Hạng Anh. Anthony, Thiago và Carvalho lần lượt lập công trong hiệp 2. Chelsea trải qua trận đấu đầu tiên không ghi bàn dưới thời huấn luyện viên Xabi Alonso.

    Chelsea thua Brentford 0-3. (Ảnh: Reuters)

    Chelsea thua Brentford 0-3. (Ảnh: Reuters)

  • Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh vòng 5

    NGOẠI HẠNG ANH 2026-2027 VÒNG 5
    Thứ Bảy, 19/09/2026
    2:00
    Sân Gtech Community
    Brentford
    VS
    Chelsea
    FPT Play
    18:30
    Sân Tottenham Hotspur
    Tottenham
    VS
    Aston Villa
    FPT Play
    21:00
    Sân Hill Dickinson
    Everton
    VS
    Ipswich Town
    FPT Play
    21:00
    Sân American Express
    Brighton
    VS
    Arsenal
    FPT Play
    21:00
    Sân St. James Park
    Newcastle
    VS
    Hull City
    FPT Play
    23:30
    Sân City Ground
    Nottingham Forest
    VS
    Coventry City
    FPT Play
    Chủ Nhật, 20/09/2026
    20:00
    Sân Vitality
    Bournemouth
    VS
    Liverpool
    FPT Play
    20:00
    Sân Etihad
    Man City
    VS
    Sunderland
    FPT Play
    20:00
    Sân Elland Road
    Leeds
    VS
    Crystal Palace
    FPT Play
    20:00
    Sân Craven Cottage
    Fulham
    VS
    Man Utd
    FPT Play
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