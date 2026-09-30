Man City bị kết tội khai khống doanh thu, nguy cơ bị đuổi khỏi Ngoại Hạng Anh

(VTC News) -

Trong tuyên bố mới về các cáo buộc nhằm vào Man City, Premier League cho biết CLB này đã thực hiện những hợp đồng “giả tạo” với các đối tác thương mại nhằm thổi phồng doanh thu và giảm chi phí hoạt động.

Man City bị kết luận phạm tội gì?

Man City bị ủy ban quản lý độc lập điều tra tổng cộng 115 cáo buộc do Premier League (ban tổ chức giải Ngoại Hạng Anh) đưa ra kết luận có hành vi sử dụng “các khoản thanh toán giả tạo”, đồng thời thổi phồng doanh thu và giảm chi phí hoạt động lên tới hơn 900 triệu bảng (1,19 tỷ USD).

Premier League xác nhận hôm thứ Ba rằng Man City bị kết luận có tội đối với gần như toàn bộ các cáo buộc, trong đó có những vi phạm nghiêm trọng nhất đối với các quy định tài chính của giải đấu, trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2018.

Man City bị cáo buộc đã thực hiện những hợp đồng “giả tạo” với các đối tác thương mại nhằm thổi phồng doanh thu và giảm chi phí - Ảnh: Reuters

Ủy ban kết luận Man City đã khai tăng doanh thu 854,5 triệu bảng và khai giảm chi phí hoạt động 66,2 triệu bảng. Man City, đội đã giành 8 chức vô địch Premier League kể từ khi được Sheikh Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahyan mua lại vào năm 2008, cũng bị kết luận có nhiều lần vi phạm “nghĩa vụ hợp tác và thiện chí ở mức cao nhất”.

Premier League cho biết Man City có quyền kháng cáo kết luận của ủy ban độc lập và phải thực hiện quyền này trước thứ Sáu, ngày 2/10. Man City xác nhận sẽ kháng cáo trong tuyên bố được đưa ra ngay sau thông báo của Premier League, “dựa trên cơ sở rằng phán quyết chứa đựng những sai sót nghiêm trọng và rõ ràng về pháp luật, nguyên tắc và sự thật, đồng thời không đáng tin cậy”. Man City đã phủ nhận toàn bộ cáo buộc và có thời hạn đến thứ Sáu để thực hiện quyền kháng cáo.

Theo phán quyết của hội đồng độc lập, Man City đã ký những hợp đồng mang tính “giả tạo” với các đối tác thương mại nhằm thổi phồng doanh thu thương mại một cách, nộp các báo cáo tài chính “sai lệch” để che giấu tình trạng tài chính thực sự, đồng thời “vi phạm nghiêm trọng” các giới hạn chi tiêu của Premier League và UEFA.

Trong thông báo, Premier League cho biết Man City đã sử dụng các “cơ chế tài trợ được che giấu” để đánh lừa và gây hiểu nhầm cho giải đấu. Thông báo viết: “Mục đích của những cơ chế này được xác định là nhằm thổi phồng doanh thu của CLB một cách giả tạo và giảm chi phí hơn 900 triệu bảng trong giai đoạn liên quan, qua đó tạo ra vẻ ngoài rằng CLB tuân thủ các quy định tài chính”.

“Hệ quả, theo kết luận của Ủy ban, là CLB đã nộp các báo cáo tài chính sai lệch và che giấu tình trạng tài chính thực sự với các kiểm toán viên cũng như cơ quan quản lý bóng đá. Ủy ban kết luận rằng ‘thông qua hành vi của mình, CLB rõ ràng có ý định né tránh các Quy định của Premier League”, Premier League nhấn mạnh.

Premier League cho biết sau khi các cáo buộc đã được chứng minh, hình thức xử phạt sẽ được xem xét trong một phiên điều trần riêng với Ủy ban độc lập. Theo quy định của Premier League, phiên điều trần này sẽ được tiến hành kín và bảo mật cho đến khi kết quả được phép công bố.

Premier League cho biết Hội đồng quản trị có ý định hoàn tất toàn bộ quá trình, bao gồm mọi thủ tục kháng cáo và công bố các quyết định liên quan, trong thời gian sớm nhất có thể.

Trong tuyên bố của mình, Man City cho biết CLB “thất vọng và bất ngờ” trước quan điểm của Ủy ban Premier League được công bố. Man City khẳng định: “CLB Man City vô tội trước những cáo buộc mà Premier League đưa ra và tồn tại một khối lượng bằng chứng toàn diện, không thể bác bỏ để chứng minh cho tất cả lập trường của CLB liên quan đến vụ việc này”.

“Do đó, CLB sẽ kiên quyết và khi cần thiết sẽ chủ động sử dụng tất cả các cơ chế pháp lý và quy định phù hợp”, Man City nêu rõ.

Man City cho biết quá trình xử lý của Premier League vẫn đang diễn ra và “những phần quan trọng vẫn chưa hoàn tất”. CLB sẽ tiến hành các thủ tục kháng cáo dựa trên lập luận rằng phán quyết chứa những sai sót nghiêm trọng về pháp luật, nguyên tắc và sự việc, đồng thời “không thể đứng vững”.

Man City đối mặt án phạt gì?

Theo ESPN, Man City đối mặt với nguy cơ bị trừ điểm rất nặng và phạt tiền, trong khi Premier League có quyền áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất là trục xuất CLB khỏi giải đấu.

Man City có thể bị trục xuất khỏi Premier League - Ảnh: Reuters

Tờ Independent cho biết Man City có thể bị trục xuất khỏi Premier League nếu bị xác định vi phạm các quy định của giải đấu. Tuy nhiên, cơ quan có thẩm quyền của Premier League có thể áp dụng nhiều hình thức xử phạt khác nhau, từ phạt tiền, trừ điểm cho đến trục xuất khỏi tư cách thành viên giải đấu, khiến Man City phải đá ở giải thấp hơn.

Theo Điều W.51 trong quy định của Premier League, một CLB bị xác định vi phạm có thể phải chịu các hình thức xử phạt như đình chỉ tham dự các trận đấu thuộc giải, trừ số điểm đã giành được hoặc sẽ giành được, hoặc bị đề nghị trục xuất khỏi tư cách thành viên Premier League. Ngoài ra, CLB cũng có thể bị yêu cầu bồi thường với số tiền không giới hạn cho bất kỳ cá giả hoặc CLB nào.

Các quy định của Premier League cho phép áp dụng kết hợp nhiều hình thức xử phạt. Án phạt cũng có thể được đưa ra kèm điều kiện hoặc phụ thuộc vào việc CLB thực hiện một hành động được xác định trước.

Premier League từng xử phạt những CLB khác vì vi phạm các quy định tài chính. Một trong những án phạt nghiêm khắc nhất trong những năm gần đây được áp dụng với Everton. CLB này bị trừ 6 điểm sau khi vượt quá mức lỗ 105 triệu bảng theo PSR (quy định về lợi nhuận và bền vững tài chính) trong khoảng thời gian 3 năm. Nottingham Forest cũng vi phạm các quy định PSR liên quan đến khoản lỗ tích lũy trong một giai đoạn xác định và bị trừ 4 điểm.