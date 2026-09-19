Cập nhật kết quả Brighton vs Arsenal ngày 19/9, tỷ số mới nhất

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● Ngoại hạng Anh Brighton 2 - 0 Arsenal Gross 32’ Kostoulas 45+1’ KẾT THÚC

Trận Brighton vs Arsenal thuộc vòng 5 Ngoại Hạng Anh 2026-2027 diễn ra lúc 21h ngày 19/9 trên sân Amex. Arsenal bước vào vòng đấu với thành tích toàn thắng và đứng đầu bảng xếp hạng, trong khi Brighton sở hữu 7 điểm sau 4 trận. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Brighton vs Arsenal mới nhất.

Brighton & Howe Albion ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Bart Verbruggen TM 4 Pascal Struijk 13 Pascal Gross 14 Chema Andres 19 Charalampos Kostoulas 21 Olivier Boscagli 24 Ferdi Kadioglu 25 Diego Gomez 26 Yasin Ayari 29 Maxim De Cuyper 44 Luka Vuskovic Arsenal ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 David Raya TM 6 Gabriel Magalhaes 7 Bukayo Saka 8 Martin Odegaard 12 Jurrien Timber 15 Ezri Konsa 17 Christos Tzolis 29 Kai Havertz 33 Riccardo Calafiori 41 Declan Rice 49 Bruno Guimaraes

Thông tin trước trận Brighton vs Arsenal

Arsenal dẫn đầu bảng xếp hạng trước vòng 5 với 12 điểm tuyệt đối sau 4 trận, hiệu số +7. Đội đương kim vô địch lần lượt thắng cả 4 trận tại Ngoại Hạng Anh, ghi 8 bàn và chỉ thủng lưới một lần. Tính trên mọi đấu trường, Arsenal toàn thắng 7 trận từ đầu mùa. Giữa tuần, đội của HLV Mikel Arteta vượt qua Ipswich Town 4-2 tại vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh.

Brighton đấu với Arsenal ở vòng 5 giải Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Brighton có 7 điểm sau 4 vòng, ghi 13 bàn và thủng lưới 5 lần. Đây là đội ghi nhiều bàn nhất Ngoại Hạng Anh sau 4 lượt trận. Brighton thắng 2, hòa 1 và thua 1, trong đó có chiến thắng 5-0 trước Coventry City ở vòng gần nhất. Giữa tuần, đội bóng của HLV Fabian Hurzeler ngược dòng thắng Man Utd 3-2 tại Old Trafford ở Cúp Liên đoàn dù bị dẫn trước 0-2.

Arsenal bất bại trong 7 lần gần nhất gặp Brighton trên mọi đấu trường, gồm 5 chiến thắng và 2 trận hòa. Ba cuộc đối đầu gần nhất đều kết thúc với chiến thắng cho Arsenal. Mùa trước, Arsenal thắng Brighton 2-1 trên sân nhà và 1-0 tại Amex. Brighton chưa thắng Arsenal trên sân nhà kể từ tháng 6/2020.