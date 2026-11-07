Link xem trực tiếp bóng đá Lâm Đồng vs Khánh Hoà 15h30 ngày 7/11, giải Hạng Nhất

(VTC News) -

Trận Lâm Đồng đấu với Khánh Hòa thuộc vòng 7 giải Hạng Nhất 2026 - 2027 diễn ra lúc 15h30 ngày 7/11 trên sân vận động Bà Rịa. Khán giả có thể xem trực tiếp trận Lâm Đồng đấu với Khánh Hòa trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Lâm Đồng vs Khánh Hòa trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng các trận đấu của giải Hạng Nhất 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Lâm Đồng đấu với Khánh Hòa được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Lâm Đồng đấu với Khánh Hòa có thể truy cập website trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Lâm Đồng và Khánh Hoà được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link xem trực tiếp Lâm Đồng vs Khánh Hòa hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Lâm Đồng đấu với Khánh Hòa được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link xem trực tiếp bóng đá Lâm Đồng đấu với Khánh Hòa (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/lam-dong-khatoco-khanh-hoa-6ae98c7ffad4bb56ea127889?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Lâm Đồng đấu với Khánh Hòa trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Lâm Đồng vs Khánh Hòa

Lâm Đồng và Khánh Hòa bước vào cuộc đối đầu với phong độ có sự chênh lệch đáng kể. Trong 5 trận gần nhất, Lâm Đồng chỉ giành được một chiến thắng và trải qua chuỗi 3 thất bại liên tiếp. Ngược lại, Khánh Hòa có thành tích khả quan hơn với 3 trận thắng, một trận hòa và một trận thua. Đội khách cũng vừa tìm lại niềm vui chiến thắng ở vòng đấu gần nhất.

Lâm Đồng từng có màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại Đại học Văn Hiến 3-0. Tuy nhiên, sau trận đấu này, đội bóng liên tục nhận những kết quả bất lợi. Họ lần lượt thất bại 0-4 trước Quy Nhơn, 1-2 trước Công An Nhân Dân và 0-2 trước Cần Thơ. Trong 3 trận đấu kể trên, Lâm Đồng chỉ ghi được một bàn thắng nhưng để thủng lưới tới 8 lần.

Ở chiều ngược lại, Khánh Hòa đang thể hiện bộ mặt tích cực hơn. Trong 5 lần ra sân gần đây, đội bóng đánh bại Long An 1-0, Công An Nhân Dân 4-1 và Bóng đá Huế 2-1. Xen giữa những chiến thắng này là trận hòa 1-1 trước Cần Thơ và thất bại 0-1 trước Sài Gòn.