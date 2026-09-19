(VTC News) -

Video: Tổng hợp diễn biến trận Brentford 3-0 Chelsea.

Sáng 19/9, Chelsea thua Brentford 0-3 trên sân Brentford Community (London, Anh) ở vòng 5 Ngoại Hạng Anh. Anthony, Thiago và Carvalho lần lượt lập công trong hiệp 2. Chelsea trải qua trận đấu đầu tiên không ghi bàn dưới thời huấn luyện viên Xabi Alonso.

● Ngoại hạng Anh Brentford 3 - 0 Chelsea Anthony 61’ Thiago 83’ Carvalho 90+4’ KẾT THÚC Thống kê trận đấu

Hiệp một diễn ra với thế trận cân bằng và không có nhiều diễn biến đáng chú ý. Chelsea kiểm soát bóng 54% và chuyền chính xác 85%, nhưng Brentford lại tung ra nhiều cú sút hơn (7 lần). Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của hai đội cùng ở mức 0,39 trong hiệp đấu chặt chẽ và có rất ít cơ hội được tạo ra.

Chelsea cầm bóng nhiều hơn nhưng gặp khó trước hàng phòng ngự có tổ chức của Brentford. Đội khách chủ yếu phối hợp ở khu vực giữa sân và hai biên nhưng thiếu những pha xử lý đủ sắc bén trong vòng cấm. Việc Joao Pedro và Reece James chấn thương không ra sân ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng phối hợp tấn công của Chelsea.

Chelsea bế tắc trước Brentford. (Ảnh: Reuters)

Sau hiệp đấu đầu tiên hòa 0-0, thế trận thay đổi rõ rệt ở nửa sau của trận đấu. Chelsea nâng tỷ lệ kiểm soát bóng lên 65% nhưng Brentford mới là đội tạo ra những cơ hội có chất lượng cao hơn. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của đội chủ nhà lên tới 2,26. Họ có 4 cơ hội nguy hiểm và ghi 3 bàn. Trong khi đó, Chelsea tiếp tục bế tắc và không có nổi cú sút trúng đích nào.

Phút 61, Brentford phá vỡ thế cân bằng từ tình huống cố định khi Anthony dứt điểm cận thành. Bàn thua buộc Chelsea phải đẩy đội hình lên cao hơn, nhưng khả năng tạo cơ hội của đội khách vẫn không được cải thiện đáng kể. Ngược lại, Brentford tận dụng tốt khoảng thời gian cuối trận khi đối thủ chơi tất tay.

Phút 83, Thiago có mặt đúng lúc để đá bồi nâng tỷ số lên 2-0 sau khi thủ môn Chelsea cản phá cú sút của Schade. Trong thời gian bù giờ, Schade kiến tạo cho Carvalho lập công ấn định chiến thắng 3-0 cho Brentford.

Brentford ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Caoimhin Kelleher 7,9 6 Yegor Yarmolyuk ↓ 6,7 7 Kevin Schade 6,3 9 Igor Thiago ▮ 7,2 19 Jaidon Anthony ↓ 7,7 20 Kristoffer Ajer 6,8 23 Keane Lewis-Potter ↓ 6,8 24 Mikkel Damsgaard ↓ 7,3 27 Vitaly Janelt 7,2 33 Michael Kayode ↓ 6,2 44 Jannik Schuster 8,3 DỰ BỊ VÀO SÂN 2 Aaron Hickey ↑ 6,8 11 Dango Ouattara ↑ 14 Fabio Carvalho ↑ 18 Mamadou Sangare ▮ ↑ 6,5 25 Malick Diouf ↑ Chelsea ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Emiliano Martinez 6,8 3 Wesley Fofana ↓ 7,1 4 Valentin Barco ↓ 6,8 5 Maxence Lacroix 6,7 6 Levi Colwill 6,0 7 Pedro Neto ↓ 5,9 14 Jordan Henderson 6,2 17 Morgan Rogers 6,9 18 Danny Welbeck ↓ 6,4 19 Cole Palmer 7,2 29 Pep Chavarria 6,8 DỰ BỊ VÀO SÂN 23 Geovany Quenda ↑ 6,5 32 Mahdi Nicoll-Jazuli ↑ 34 Josh Acheampong ↑ 6,4 41 Estevao ↑