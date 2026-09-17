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Xuất bản ngày 17/09/2026 05:35 AM
Xuất bản ngày 17/09/2026 05:35 AM

Dẫn 2-0 trong 10 phút, Man Utd thua ngược Brighton 2-3

Minh Anh
Minh Anh
(VTC News) -

Man Utd dẫn Brighton 2-0 chỉ sau 10 phút nhưng thua ngược 2-3 tại Old Trafford và bị loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh.

Sáng 17/9, Man Utd thua Brighton 2-3 trên sân Old Trafford (Manchester, Anh) ở vòng 1/16 Cúp Liên đoàn Anh (Carabao Cup). Đội chủ nhà khởi đầu thuận lợi khi dẫn 2-0 chỉ sau 10 phút thi đấu nhưng lại để đối thủ ngược dòng.

Cúp Liên đoàn Anh
Man Utd
2-3
Brighton & Hove Albion
Lacey 8’
Mount 10’
KẾT THÚC
Kostoulas 45+1’
Gross 65’
De Cuyper 69’
Thống kê trận đấu
50%Kiểm soát bóng50%
12Sút18
4Sút trúng đích5
4Phạt góc3
0Thẻ vàng4
0Thẻ đỏ0

Thống kê cho thấy Brighton tạo ra thế trận hiệu quả hơn. Hai đội cùng kiểm soát bóng 50%, nhưng Brighton tung ra 18 cú sút so với 12 của Man Utd, tạo 5 cơ hội nguy hiểm và đạt 2,15 bàn thắng kỳ vọng, hơn gấp đôi mức 1,04 của đội chủ nhà.

Man Utd nhập cuộc tốt và liên tiếp có bàn thắng. Shea Lacey tung cú sút mạnh vào góc thấp mở tỷ số ở phút thứ 8. Chỉ 2 phút sau, Marcus Rashford đột phá và dứt điểm khiến bóng bật ra đúng vị trí của Mason Mount. Tiền vệ người Anh đá bồi nâng tỷ số lên 2-0.

Brighton không mất thế trận sau những bàn thua chóng vánh. Đội khách kiểm soát bóng 54% trong hiệp một, tung ra 8 cú sút và tạo 2 cơ hội nguy hiểm. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Brighton đạt 0,92, vượt trội đối thủ. Sau khoảng thời gian đầu choáng váng, Brighton dần đẩy đội chủ nhà lùi sâu và tạo sức ép rõ rệt hơn.

Man Utd thua ngược 2-3 trước Brighton. (Ảnh: Reuters)

Man Utd thua ngược 2-3 trước Brighton. (Ảnh: Reuters)

Màn ngược dòng của Brighton được châm ngòi trước giờ nghỉ giữa 2 hiệp. Man Utd mất bóng, Jaouen Hadjam tạt vào vòng cấm để Charalampos Kostoulas khống chế rồi dứt điểm rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Man Utd lấy lại thế kiểm soát bóng sau giờ nghỉ nhưng Brighton tiếp tục tạo ra các tình huống nguy hiểm hơn. Phút 65, Luka Vuskovic chuyền bóng vào vòng cấm để Pascal Gross dứt điểm trong tư thế trống trải, gỡ hòa 2-2. Chỉ 4 phút sau, Kostoulas chọc khe cho Maxim De Cuyper thoát xuống và dứt điểm chính xác, đưa Brighton vượt lên 3-2.

Man Utd bị loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh. (Ảnh: Reuters)

Man Utd bị loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh. (Ảnh: Reuters)

Khi tình hình mất kiểm soát, huấn luyện viên Michael Carrick tung thêm Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo, Kobbie Mainoo và Joshua Zirkzee vào sân nhằm tìm bàn gỡ.

Man Utd có cơ hội đáng kể khi Rashford đối mặt thủ môn Jason Steele ở phút 77 nhưng không thể ghi bàn. Ở chiều ngược lại, Brighton vẫn đủ khả năng uy hiếp khung thành đối phương khi Man Utd đẩy cao đội hình. Dù vậy, cả 2 đội đều không có thêm bàn thắng.

Man Utd thua Brighton 2-3 và bị loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh. Đây là trận thua thứ hai liên tiếp của thầy trò huấn luyện viên Michael Carrick.

Dẫn 2-0 trong 10 phút, Man Utd thua ngược Brighton 2-3 - 4
Man Utd
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
12
Karl Darlow
5,8
2
Diogo Dalot
6,1
3
Noussair Mazraoui
6,3
7
Mason Mount
6,9
9
Marcus Rashford
7,0
17
Andrey Santos
7,0
18
Youri Tielemans
7,4
26
Ayden Heaven
6,2
30
Benjamin Sesko
5,7
31
Shea Lacey
6,6
115
Leny Yoro
6,8
DỰ BỊ VÀO SÂN
8
Bruno Fernandes
7,1
10
Matheus Cunha
7,0
11
Joshua Zirkzee
6,1
19
Bryan Mbeumo
6,2
37
Kobbie Mainoo
6,3
Dẫn 2-0 trong 10 phút, Man Utd thua ngược Brighton 2-3 - 5
Brighton
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
23
Jason Steele
7,0
3
Jaouen Hadjam
7,3
4
Pascal Struijk
7,1
14
Chema Andres
6,4
20
Costinha
5,8
21
Olivier Boscagli
6,6
44
Luka Vuskovic
7,3
q
Pascal Gross
9,2
19
Charalampos Kostoulas
7,5
33
Matthew O’Riley
7,1
35
Malick Yalcouye
6,1
DỰ BỊ VÀO SÂN
10
Georginio Rutter
6,8
24
Ferdi Kadioglu
6,4
25
Diego Gomez
6,4
26
Yasin Ayari
6,8
29
Maxim De Cuyper
7,9
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