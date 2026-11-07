Link xem trực tiếp bóng đá Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội, 17h ngày 7/11

(VTC News) -

Trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội diễn ra lúc 17h ngày 7/11 trên sân vận động Pleiku. Trận đấu thuộc vòng 7 giải V.League 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của V.League mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Hoàng Anh Gia Lai đấu với Hà Nội được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp trận Hoàng Anh Gia Lai đấu với Hà Nội có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Hoàng Anh Gia Lai đấu với Hà Nội được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Hoàng Anh Gia Lai đấu với Hà Nội (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/hoang-anh-gia-lai-ha-noi-6aea94f2f082235c3c5ca81a?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Hoàng Anh Gia Lai đấu với Hà Nội trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội

Sau 6 vòng đấu, đội bóng phố Núi mới giành được 3 điểm với một chiến thắng, đồng thời để lọt lưới 14 bàn. Trận thua 0-1 trước Bắc Ninh ở vòng trước tiếp tục bộc lộ những hạn chế của Hoàng Anh Gia Lai trong cả tổ chức phòng ngự lẫn triển khai tấn công. Dù được đánh giá cao hơn về chất lượng đội hình, Hà Nội vẫn cần thận trọng khi phải thi đấu trên sân khách.

Ở giai đoạn đầu mùa, Hà Nội đã vượt qua hai đối thủ mạnh là Ninh Bình và Công an Hà Nội. Những chiến thắng này cho thấy sự tiến bộ của đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Harry Kewell, đặc biệt ở khả năng tổ chức lối chơi và tận dụng cơ hội trước các đối thủ có lực lượng chất lượng. Tuy nhiên, để duy trì vị thế trong cuộc đua vô địch, đại diện Thủ đô cần thể hiện sự ổn định khi đối đầu với những đội bóng bị đánh giá thấp hơn.