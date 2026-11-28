(VTC News) -

Trận Cần Thơ đấu với TP. Hồ Chí Minh thuộc vòng 9 giải Hạng Nhất 2026 - 2027 diễn ra lúc 18h ngày 28/11 trên sân vận động Cần Thơ. Khán giả có thể xem trực tiếp trận Cần Thơ đấu với TP.HCM trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Cần Thơ vs TP.HCM trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng các trận đấu của giải Hạng Nhất 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Cần Thơ đấu với TP.HCM được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Cần Thơ đấu với TP.HCM có thể truy cập website trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Cần Thơ và TP.HCM được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link xem trực tiếp Cần Thơ vs TP.HCM hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Cần Thơ đấu với TP.HCM được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link xem trực tiếp bóng đá Cần Thơ đấu với TP.HCM (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/thep-can-tho-tp-ho-chi-minh-6b065910842a7bd5a07810af?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Cần Thơ đấu với TP.HCM trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Cần Thơ vs TP.HCM

Cần Thơ và TP.HCM bước vào cuộc đối đầu tại vòng 9 giải hạng Nhất Quốc gia với những mục tiêu khác nhau. Đội bóng miền Tây cần giành điểm để cải thiện thứ hạng, trong khi TP.HCM quyết tâm giành chiến thắng nhằm thu hẹp khoảng cách với các đội dẫn đầu trong cuộc đua thăng hạng.

Sau 8 vòng đấu, Cần Thơ mới có được 8 điểm, bằng một nửa thành tích của TP.HCM. Sự chênh lệch về điểm số phần nào cho thấy khác biệt về phong độ của hai đội kể từ đầu mùa giải.

Cần Thơ đang trải qua giai đoạn khó khăn khi liên tiếp thất bại trước Thái Nguyên và Công an Nhân dân. Trận thua 0-4 trước Thái Nguyên ở vòng 7 cho thấy những hạn chế trong khả năng tổ chức phòng ngự của đội bóng miền Tây. Dù thi đấu có phần khởi sắc hơn ở vòng tiếp theo, Cần Thơ vẫn phải nhận thất bại 1-2 trước Công an Nhân dân.

Trái ngược với đối thủ, đoàn quân của HLV Nguyễn Minh Phương đang có phong độ ấn tượng với 4 chiến thắng liên tiếp trước Quy Nhơn, Công an Nhân dân, Phú Thọ và Thái Nguyên. Sự ổn định trong lối chơi cùng khả năng kiểm soát thế trận giúp TP.HCM được đánh giá cao hơn trong cuộc so tài này.