(VTC News) -

Trận Bình Minh Sài Gòn đấu với Becamex TP.HCM thuộc vòng 9 giải Hạng Nhất 2026 - 2027 diễn ra lúc 17h ngày 28/11 trên sân vận động Bà Rịa. Khán giả có thể xem trực tiếp trận Bình Minh Sài Gòn đấu với Becamex TP.HCM trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Bình Minh Sài Gòn vs Becamex TP.HCM trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng các trận đấu của giải Hạng Nhất 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Bình Minh Sài Gòn đấu với Becamex TP.HCM được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Bình Minh Sài Gòn đấu với Becamex TP.HCM có thể truy cập website trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Bình Minh Sài Gòn và Becamex TP.HCM được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link xem trực tiếp Bình Minh Sài Gòn vs Becamex TP.HCM hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Bình Minh Sài Gòn đấu với Becamex TP.HCM được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link xem trực tiếp bóng đá Bình Minh Sài Gòn đấu với Becamex TP.HCM (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/binh-minh-sai-gon-becamex-tp-ho-chi-minh-6b06866dcf613943f5f12641

Để xem trực tiếp trận Bình Minh Sài Gòn đấu với Becamex TP.HCM trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Bình Minh Sài Gòn vs Becamex TP.HCM

Becamex TP.HCM có cơ hội vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng giải hạng Nhất Quốc gia khi chạm trán Bình Minh Sài Gòn ở vòng 9. Sau 8 trận đấu, Becamex TP.HCM giành được 19 điểm với 6 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại, chỉ kém đội đầu bảng Hưng Yên 1 điểm nhưng thi đấu ít hơn một trận.

Becamex TP.HCM cho thấy sự hiệu quả trong khâu tấn công cũng như khả năng tổ chức phòng ngự chắc chắn. Một chiến thắng trước Bình Minh Sài Gòn không chỉ giúp đội bóng này chiếm ngôi đầu bảng mà còn tạo khoảng cách với nhóm đối thủ bám đuổi trong cuộc đua thăng hạng.

Ở phía đối diện, Bình Minh Sài Gòn cũng đang có thành tích khá ấn tượng khi giành được 16 điểm sau 8 trận đấu, với 5 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại. Đội bóng này ghi được 13 bàn thắng, để thủng lưới 9 lần và hiện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng. Nếu giành trọn 3 điểm, Bình Minh Sài Gòn sẽ san bằng điểm số với chính Becamex TP.HCM.