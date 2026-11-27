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● V.League Nam Định 0 - 0 CAHN ĐANG CẬP NHẬT

Trận đấu giữa Nam Định và Công an Hà Nội diễn ra lúc 18h ngày 27/11 trên sân vận động Thiên Trường. Trận đấu thuộc vòng 9 giải V.League 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ tỷ số, highlight Nam Định vs CAHN mới nhất.

Nam Định ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 26 Trần Nguyên Mạnh TM ĐT 6 A Mít 8 Ezequiel Santos da Silva 10 Caio César da Silva Silveira 17 Nguyễn Văn Vĩ 20 Tyler James Thai Crawford 27 Trần Ngọc Sơn 72 Romulo da Silva Machado 90 Phạm Tuấn Hải 93 Felix Junior Gustave Eboa Eboa 98 Giáp Tuấn Dương DỰ BỊ 4 Đàm Tiến Dũng 5 Đặng Văn Tới 11 Nguyễn Tuấn Anh 13 Trần Văn Kiên 19 Trần Văn Đạt 22 Trần Mạnh Quỳnh 39 Lâm Ti Phông 67 Trịnh Xuân Hoàng TM 88 Lý Công Hoàng Anh CAHN ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 30 Y Êli Niê TM 4 Phan Ngọc Tín 5 Đoàn Văn Hậu 6 Stefan Ingo Mauk 7 Cao Pendant Quang Vinh 11 Lê Phạm Thành Long 12 Hoàng Văn Toản 19 Nguyễn Quang Hải ĐT 72 Alan Sebastiao Alexandre 88 Lê Văn Đô 90 Brayan Andres Perea Vargas DỰ BỊ 10 Leonardo Artur de Melo 15 Bùi Xuân Thịnh 18 Đinh Thanh Bình 23 Vũ Thành Vinh TM 26 Hà Văn Phương 68 Bùi Hoàng Việt Anh

Thông tin trận Nam Định vs Công an Hà Nội

Cuộc đối đầu giữa Nam Định và CLB Công an Hà Nội là tâm điểm của vòng 9 V-League 2026-2027. Lợi thế sân nhà cùng phong độ ấn tượng thời gian qua giúp đội bóng thành Nam có cơ sở để hướng tới chiến thắng. Tuy nhiên, việc phải đối đầu với nhà đương kim vô địch đang hưng phấn sau chiến thắng tại đấu trường châu lục là thử thách không nhỏ đối với thầy trò HLV Vũ Hồng Việt.

Nam Định đối đầu với Công an Hà Nội ở vòng 9 V.League. (Ảnh: Công An Hà Nội FC)

Sau 8 vòng đấu, Nam Định dẫn đầu bảng xếp hạng với 19 điểm, giành 6 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại. Đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt sở hữu một trong những hàng công hiệu quả nhất giải đấu với 18 bàn thắng, trong khi mới để thủng lưới 7 lần. Trận thắng 2-1 trước Hải Phòng ở vòng đấu gần nhất cũng đánh dấu chiến thắng thứ 5 liên tiếp của đội chủ sân Thiên Trường.

Trong khi đó, CLB CAHN tích lũy được 14 điểm sau 7 trận. Đoàn quân của HLV Alexandre Polking có bước chạy đà thuận lợi cho chuyến làm khách tại Nam Định khi đánh bại Vissel Kobe 3-1 tại AFC Champions League Elite.

Với những cầu thủ giàu kỹ thuật và có khả năng tạo đột biến như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Đô, Alan hay Brayan Perea, đội bóng ngành công an đủ khả năng gây sức ép lên hàng phòng ngự của Nam Định.