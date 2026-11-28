Vòng 9 V.League 2026-2027 mở màn ngày 27/11 với hai cuộc đối đầu trực tiếp giữa các đội thuộc nhóm dẫn đầu. Trên sân Thiên Trường, đội đầu bảng Nam Định tiếp đón đương kim vô địch Công an Hà Nội. Đội bóng thành Nam đang dẫn đầu bảng với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp, trong khi nhà đương kim vô địch vừa tạo cú hích tinh thần bằng chiến thắng 3-1 trước Vissel Kobe tại đấu trường châu lục.

Vòng 9 mở màn bằng trận đấu của các đội thuộc nhóm đầu bảng xếp hạng. (Ảnh: VPF)

Cuộc đua ngôi đầu càng trở nên hấp dẫn khi Ninh Bình làm khách trước Sông Lam Nghệ An, đội duy nhất còn bất bại ở mùa giải năm nay. Trong khi đó, Hà Nội cũng có cơ hội thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu nếu đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Ở nửa dưới bảng xếp hạng, áp lực ngày càng lớn đối với những đội bóng chưa tìm lại được phong độ. Đáng chú ý, Thể Công Viettel đứng trước thử thách không nhỏ khi phải làm khách trên sân của Hải Phòng, trong khi Hoàng Anh Gia Lai và Đồng Nai đều cần điểm để cải thiện vị trí.