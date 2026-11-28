Bảng xếp hạng V.League vòng 9
Trận hòa 0-0 với CLB Công an Hà Nội đủ để Nam Định giữ được ngôi đầu bảng. Sông Lam Nghệ An trở lại vị trí thứ 2 sau khi thắng đối thủ cạnh tranh là Ninh Bình.
Thứ hạng các đội ở vòng 9 Giải Bóng đá Vô địch quốc gia LPBank 2026/27 như sau:BẢNG XẾP HẠNG V.LEAGUE 2026-2027 vòng 9XHĐộiTĐBTBBĐ1Nam Định9187202Sông Lam Nghệ An9147173Ninh Bình91511164Công an Hà Nội8115155Hồng Lĩnh Hà Tĩnh81210146Thanh Hoá81111127Hà Nội81113128Hải Phòng81514109Công an TP.HCM8881010Đà Nẵng8813911Bắc Ninh756812Thể Công Viettel8711613Hoàng Anh Gia Lai81017614Đồng Nai82154Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.
SLNA 1-0 Ninh Bình
Luizao ghi bàn duy nhất trong trận đấu ở phút 22 giúp Sông Lam Nghệ An giành 3 điểm. Ninh Bình áp đảo ở trận đấu này, tạo ra nhiều cơ hội hơn nhưng không lần nào dứt điểm trúng đích.
Đội bóng xứ Nghệ vượt qua chính Ninh Bình để chiếm vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng sau vòng 9.
Nam Định 0-0 CAHN
Trận đấu giữa Nam Định và CLB Công an Hà Nội không có nhiều diễn biến hấp dẫn. Đội chủ nhà chơi thận trọng. Trong khi đó, đối thủ của họ cũng không thể hiện tốt nhất do thể lực bị ảnh hưởng từ việc phải thi đấu 2 trận tại AFC Champions League Elite và ASEAN Club Championship trong vòng một tuần.
Tỷ số hòa 0-0 đủ giúp Nam Định giữ được ngôi đầu bảng xếp hạng.
Thông tin vòng đấu
Vòng 9 V.League 2026-2027 mở màn ngày 27/11 với hai cuộc đối đầu trực tiếp giữa các đội thuộc nhóm dẫn đầu. Trên sân Thiên Trường, đội đầu bảng Nam Định tiếp đón đương kim vô địch Công an Hà Nội. Đội bóng thành Nam đang dẫn đầu bảng với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp, trong khi nhà đương kim vô địch vừa tạo cú hích tinh thần bằng chiến thắng 3-1 trước Vissel Kobe tại đấu trường châu lục.
Cuộc đua ngôi đầu càng trở nên hấp dẫn khi Ninh Bình làm khách trước Sông Lam Nghệ An, đội duy nhất còn bất bại ở mùa giải năm nay. Trong khi đó, Hà Nội cũng có cơ hội thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu nếu đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Ở nửa dưới bảng xếp hạng, áp lực ngày càng lớn đối với những đội bóng chưa tìm lại được phong độ. Đáng chú ý, Thể Công Viettel đứng trước thử thách không nhỏ khi phải làm khách trên sân của Hải Phòng, trong khi Hoàng Anh Gia Lai và Đồng Nai đều cần điểm để cải thiện vị trí.
Lịch thi đấu, kênh phát sóng vòng 9 V.League
Lịch thi đấu V.League 2026-2027 được cập nhật chi tiết theo thông tin chính thức trên trang chủ VPF.LỊCH THI ĐẤU VÒNG 9 V.LEAGUEThứ Sáu, 27/11/202618:00Sân VinhSông Lam Nghệ AnVSNinh Bình▶FPT Play, TV36018:00Sân Thiên TrườngNam ĐịnhVSCông an Hà Nội▶FPT Play, TV360Thứ Bảy, 28/11/202618:00Sân Bình DươngCông an TP.HCMVSHoàng Anh Gia Lai▶FPT Play, HTV4, TV360, MyTV18:00Sân Việt YênBắc NinhVSĐà Nẵng▶FPT Play, TV36019:15Sân Hàng ĐẫyHà NộiVSHồng Lĩnh Hà Tĩnh▶FPT Play, VTV6, TV360, MyTVChủ Nhật, 29/11/202617:00Sân Thanh HoáThanh HoáVSĐồng Nai▶FPT Play, TV36018:00Sân Lạch TrayHải PhòngVSThể Công Viettel▶FPT Play, VTV6, TV360, MyTV
Các trận đấu của V.League 2026-2027 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn). Ngoài ra, người hâm mộ có thể xem trực tiếp một số trận đấu trên kênh HTV Thể thao và VTV6.
Link xem trực tiếp bóng đá vòng 9 V.League 2026-2027 được cập nhật trên nền tảng phát sóng chính thức FPT Play. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.
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