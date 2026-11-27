(VTC News) -

Trận U17 Honduras đấu với U17 Nhật Bản diễn ra lúc 20h ngày 27/11 tại Aspire Zone (Doha, Qatar), thuộc bảng L FIFA U17 World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp U17 Honduras vs U17 Nhật Bản trên kênh nào?

Các trận đấu của FIFA U17 World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống FPT Play. Trận U17 Honduras đấu với U17 Nhật Bản ngày 27/11 được chiếu trực tiếp trên nền tảng này, gồm website chính thức và ứng dụng dành cho thiết bị di động, Smart TV.

Khán giả có thể truy cập website FPT Play bằng trình duyệt trên máy tính hoặc các thiết bị có kết nối internet. Trên điện thoại và máy tính bảng, người xem tải ứng dụng FPT Play từ Google Play (CH Play) đối với Android hoặc App Store đối với iOS.

Trận đấu giữa U17 Honduras và U17 Nhật Bản được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp U17 Honduras vs U17 Nhật Bản hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp U17 Honduras đấu với U17 Nhật Bản được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá U17 Honduras đấu với U17 Nhật Bản (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/u17-honduras-u17-nhat-ban-6b068fcc3c5fbe375121d149?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp U17 Honduras đấu với U17 Nhật Bản trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận U17 Honduras vs U17 Nhật Bản

U17 Honduras chưa để lại nhiều dấu ấn tại U17 World Cup 2026. Đại diện Trung Mỹ lần lượt thất bại trước Serbia và Colombia với cùng tỷ số 0-2, qua đó kéo dài chuỗi trận thua liên tiếp lên con số 5. Sau hai lượt trận vòng bảng, Honduras vẫn chưa tiếp cận được khung thành đối phương. Khả năng tổ chức tấn công hạn chế cùng sự thiếu chắc chắn của hàng phòng ngự là những vấn đề mà đội bóng này cần sớm khắc phục.

U17 Nhật Bản cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi chưa giành được điểm nào sau hai lượt trận. Đại diện châu Á để thua Colombia 1-2 trước khi nhận thất bại 0-1 trước Serbia. Tuy nhiên, xét về chất lượng lối chơi, Nhật Bản vẫn cho thấy những tín hiệu tích cực nhờ khả năng kiểm soát bóng và phối hợp tương đối tốt. Điểm yếu lớn nhất của đội bóng xứ mặt trời mọc nằm ở khả năng tận dụng cơ hội, khiến những nỗ lực triển khai tấn công chưa mang lại kết quả như mong đợi.