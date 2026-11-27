(VTC News) -

Trận U17 Costa Rica đấu với U17 Brazil diễn ra lúc 21h ngày 27/11 tại Aspire Zone (Doha, Qatar), thuộc bảng I FIFA U17 World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp U17 Costa Rica vs U17 Brazil trên kênh nào?

Các trận đấu của FIFA U17 World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống FPT Play. Trận U17 Costa Rica đấu với U17 Brazil ngày 27/11 được chiếu trực tiếp trên nền tảng này, gồm website chính thức và ứng dụng dành cho thiết bị di động, Smart TV.

Khán giả có thể truy cập website FPT Play bằng trình duyệt trên máy tính hoặc các thiết bị có kết nối internet. Trên điện thoại và máy tính bảng, người xem tải ứng dụng FPT Play từ Google Play (CH Play) đối với Android hoặc App Store đối với iOS.

Trận đấu giữa U17 Costa Rica và U17 Brazil được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp U17 Costa Rica vs U17 Brazil hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp U17 Costa Rica đấu với U17 Brazil được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá U17 Costa Rica đấu với U17 Brazil (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/u17-costa-rica-u17-brazil-6b0690a7a292d9fc4b58a128?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp U17 Costa Rica đấu với U17 Brazil trên máy tính, khán giả truy cập website FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận U17 Costa Rica vs U17 Brazil

Cuộc chạm trán với U17 Brazil ở lượt trận cuối bảng I U17 World Cup 2026 mang ý nghĩa quyết định đối với cơ hội đi tiếp của U17 Costa Rica. Dù đang đứng cuối bảng, đại diện Trung Mỹ vẫn nắm quyền tự quyết nếu đánh bại đối thủ đến từ Nam Mỹ.

Một chiến thắng sẽ giúp U17 Costa Rica nâng tổng số điểm lên 4, qua đó chắc chắn góp mặt ở vòng loại trực tiếp với vị trí nhì bảng hoặc nằm trong nhóm các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Ngược lại, bất kỳ kết quả nào khác cũng khiến đội bóng này phải dừng bước.

Về phía U17 Brazil, hai chiến thắng liên tiếp ở vòng bảng giúp đội bóng xứ samba sớm hoàn thành mục tiêu giành vé đi tiếp. Do đó, ban huấn luyện nhiều khả năng sẽ thực hiện những thay đổi về nhân sự, tạo điều kiện cho các cầu thủ dự bị thể hiện năng lực, đồng thời giúp các trụ cột có thêm thời gian nghỉ ngơi trước vòng đấu loại trực tiếp.