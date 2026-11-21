Nam Định chắc chắn bảo vệ được ngôi đầu bảng xếp hạng sau khi đánh bại Hà Tĩnh trên sân khách với tỷ số 2-1. Đồng Nai ghi bàn đầu tiên và giành chiến thắng đầu tiên tại V.League (1-0 trước Đà Nẵng).

Thứ hạng các đội ở vòng 7 Giải Bóng đá Vô địch quốc gia LPBank 2026/27 như sau: