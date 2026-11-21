Bảng xếp hạng V.League vòng 8
Nam Định chắc chắn bảo vệ được ngôi đầu bảng xếp hạng sau khi đánh bại Hà Tĩnh trên sân khách với tỷ số 2-1. Đồng Nai ghi bàn đầu tiên và giành chiến thắng đầu tiên tại V.League (1-0 trước Đà Nẵng).
Thứ hạng các đội ở vòng 7 Giải Bóng đá Vô địch quốc gia LPBank 2026/27 như sau:BẢNG XẾP HẠNG V.LEAGUE 2026-2027 vòng 7XHĐộiTĐBTBBĐ1Nam Định7166162Công an Hà Nội7115143Sông Lam Nghệ An7137134Ninh Bình71410135Hồng Lĩnh Hà Tĩnh7109116Hải Phòng71412107Công an TP.HCM776108Thanh Hoá791099Đà Nẵng7812910Hà Nội7812911Bắc Ninh756812Hoàng Anh Gia Lai7915613Thể Công Viettel7711514Đồng Nai71124Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.
Vòng 8 V.League 2026-2027 trở lại từ ngày 20/11 sau quãng nghỉ FIFA Days, với tâm điểm là cuộc đua ở nhóm đầu bảng. Nam Định hướng tới chiến thắng thứ 5 liên tiếp khi tiếp đón Hải Phòng. Nếu giành 3 điểm, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt sẽ tạm nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng lên tới 5 điểm. Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An, đội duy nhất còn bất bại sau 7 vòng, có cơ hội bắt kịp điểm số của Nam Định nếu đánh bại Thể Công Viettel.
Ở nhóm cuối bảng, Đồng Nai tìm kiếm chiến thắng thứ hai liên tiếp khi tiếp đón Hà Nội FC, trong khi Hoàng Anh Gia Lai làm khách trước Thanh Hóa. Đáng chú ý, trận Công an Hà Nội gặp Bắc Ninh được lùi đến ngày 25/12 do đội bóng ngành công an vướng lịch thi đấu quốc tế.
Kết quả V.League 2026-2027 vòng 8 mới nhất
Minh Anh
(VTC News) -
Cập nhật V.League 2026-2027 vòng 8 hôm nay, đầy đủ lịch thi đấu, kết quả và bảng xếp hạng mới nhất.
Theo dõi
Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Bình luận