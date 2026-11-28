(VTC News) -

Trận đấu giữa Công an TP.HCM và Hoàng Anh Gia Lai diễn ra lúc 18h ngày 28/11 trên sân vận động Bình Dương. Trận đấu thuộc vòng 9 giải V.League 2026-2027, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Công an TP.HCM vs Hoàng Anh Gia Lai trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của V.League mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Công an TP.HCM đấu với Hoàng Anh Gia Lai được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp trận Công an TP.HCM đấu với Hoàng Anh Gia Lai có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận Công an TP.HCM đấu với Hoàng Anh Gia Lai được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Công an TP.HCM vs Hoàng Anh Gia Lai hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Công an TP.HCM đấu với Hoàng Anh Gia Lai được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Công an TP.HCM đấu với Hoàng Anh Gia Lai (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/cong-an-tp-ho-chi-minh-hoang-anh-gia-lai-6b07a054aa6b70d69e4d6572?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Công an TP.HCM đấu với Hoàng Anh Gia Lai trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Công an TP.HCM vs Hoàng Anh Gia Lai

Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa thể tìm lại sự ổn định tại V.League 2026-2027. Sau chiến thắng bất ngờ 2-1 trước Hà Nội FC trên sân Pleiku, đoàn quân của HLV Lê Quang Trãi không thể duy trì đà hưng phấn khi để thua Thanh Hóa với tỷ số 1-2 ở vòng 8.

Trải qua 8 vòng đấu, đội bóng phố Núi mới giành được 6 điểm, bằng điểm với Thể Công Viettel và đứng áp chót bảng xếp hạng. Hoàng Anh Gia Lai chỉ hơn đội cuối bảng Đồng Nai 2 điểm. Nếu tiếp tục thất bại ở vòng đấu này, trong khi Đồng Nai giành chiến thắng, đội chủ sân Pleiku sẽ rơi xuống vị trí cuối cùng.

Ở phía đối diện, Công an TP.HCM cũng đang trải qua giai đoạn khó khăn với 3 thất bại liên tiếp tại V.League. Cuộc chạm trán Hoàng Anh Gia Lai là cơ hội để đội bóng chấm dứt chuỗi trận đáng thất vọng. Trong bối cảnh cả hai đội đều khát điểm, màn so tài này hứa hẹn diễn ra quyết liệt.