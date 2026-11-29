(VTC News) -

Trận đấu giữa Arsenal và Man City diễn ra lúc 23h30 ngày 29/11 trên sân vận động Emirates. Trận đấu thuộc vòng 12 giải Ngoại hạng Anh, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Arsenal vs Man City trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Arsenal đấu với Man City được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Arsenal đấu với Man City có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Arsenal và Man City được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Arsenal vs Man City hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Arsenal đấu với Man City được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Arsenal đấu với Man City (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/arsenal-manchester-city-6b0799917fc83584596458b0?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Arsenal đấu với Man City trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Arsenal vs Man City

Tâm điểm vòng 12 Ngoại hạng Anh là cuộc đại chiến giữa Arsenal và Man City trên sân Emirates. Nhà đương kim vô địch đang tạo ra khoảng cách 6 điểm với đoàn quân của HLV Enzo Maresca, qua đó nắm lợi thế đáng kể trong cuộc đua bảo vệ ngôi vương. Nếu giành chiến thắng, Arsenal sẽ nới rộng cách biệt với Man City lên thành 9 điểm và tạo thêm áp lực cho đối thủ trực tiếp trong cuộc đua vô địch. Với ưu thế sân nhà, thầy trò HLV Mikel Arteta được đánh giá nhỉnh hơn.

Arsenal đang thể hiện sự ổn định khi giành 16 trong tổng số 18 điểm tối đa ở 6 vòng đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Bên cạnh vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng, đội bóng thành London còn sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn nhất giải đấu.

Trái ngược với màn khởi đầu ấn tượng bằng 7 chiến thắng liên tiếp, Man City đang có dấu hiệu chững lại trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Đoàn quân của HLV Enzo Maresca chỉ kiếm được vỏn vẹn 1 điểm sau 4 vòng đấu gần nhất. Trận hòa 1-1 trước Fulham cuối tuần qua giúp đội chủ sân Etihad chấm dứt chuỗi 3 thất bại liên tiếp, song kết quả này chưa đủ để xoa dịu nỗi thất vọng của người hâm mộ.