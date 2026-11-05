Haaland ghi bàn quyết định, Man City thắng nghẹt thở Leipzig

(VTC News) -

Rạng sáng 5/11 (giờ Việt Nam), Man City giành chiến thắng 3-2 trước RB Leipzig ở lượt trận thứ tư vòng phân hạng Cúp C1 châu Âu (Champions League) 2026-2027. Đội bóng của huấn luyện viên Enzo Maresca kiểm soát thế trận, tuy nhiên phải nhờ đến pha lập công ở cuối hiệp hai của Erling Haaland mới có thể giành trọn 3 điểm.

Trước cuộc đối đầu này, Man City vừa nhận thất bại 0-1 trước Brighton tại Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Leipzig có lợi thế sân nhà cùng chuỗi 10 chiến thắng liên tiếp tại Red Bull Arena. Hai đội nhập cuộc với tốc độ khá cao, liên tục tổ chức những tình huống tấn công về phía khung thành đối phương.

Leipzig tạo ra cơ hội nguy hiểm khi Antonio Nusa đi bóng từ cánh vào trung lộ rồi tung cú sút mạnh, buộc thủ môn Gianluigi Donnarumma phải đẩy bóng qua xà ngang. Man City lập tức đáp trả bằng pha dứt điểm chệch cột xa trong gang tấc của Rayan Cherki.

Đội chủ nhà tiếp tục gây sức ép với cú cứa lòng từ ngoài vòng cấm của Christoph Baumgartner. Tuy nhiên, khi chưa thể tận dụng những cơ hội tạo ra, Leipzig lại bất ngờ nhận bàn thua ở phút 37.

Erling Haaland của Manchester City ăn mừng sau khi ghi bàn thắng thứ ba cho Man City. (Ảnh: AP)

Từ pha căng ngang bên cánh của Nico O’Reilly, hậu vệ Castello Lukeba xử lý thiếu chính xác, vô tình đưa bóng vào lưới nhà. Bàn phản lưới giúp Man City vượt lên dẫn trước 1-0. Trước giờ nghỉ, Haaland và O’Reilly có thêm những tình huống đánh đầu thuận lợi nhưng đều không thể ghi bàn.

Bước sang hiệp hai, Leipzig đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Baumgartner thử vận may bằng cú sút xa khiến Donnarumma phải trổ tài cứu thua. Dù vậy, thủ môn người Italy không thể ngăn cản pha dứt điểm của Ridle Baku ngay sau đó. Cầu thủ Leipzig tận dụng khoảng trống ở góc gần để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Man City không mất nhiều thời gian để giành lại lợi thế. Phút 60, Iliman Ndiaye thực hiện đường chuyền chính xác để Enzo Fernandez băng xuống đánh đầu tung lưới thủ môn Maarten Vandevoordt, nâng tỷ số lên 2-1.

Tuy nhiên, chỉ ba phút sau, hàng phòng ngự đội khách tiếp tục bị đánh bại. Christopher Nkunku, cầu thủ được tung vào sân từ ghế dự bị, chuyền bóng thuận lợi cho Nusa dứt điểm trong vòng cấm, gỡ hòa 2-2 cho Leipzig.

Sau hai lần đánh mất lợi thế dẫn bàn, Man City chủ động gia tăng sức ép trong khoảng 20 phút cuối. Cherki có cơ hội ghi bàn nhưng không thắng được thủ môn Vandevoordt.

Phút 78, đội khách cuối cùng cũng có bàn thắng thứ ba. Từ tình huống phối hợp tấn công, Elliot Anderson thoát xuống bên cánh phải rồi chuyền bóng ngang khung thành. Haaland di chuyển đến cột xa, đệm bóng cận thành đưa Man City vượt lên dẫn 3-2.

Đây là pha lập công thứ 13 của tiền đạo người Na Uy sau 9 lần đối đầu Leipzig, tiếp tục cho thấy khả năng ghi bàn ấn tượng của anh trước đại diện Bundesliga.

Trong những phút còn lại, Man City tạo thêm một số cơ hội từ các pha dứt điểm của Cherki, Haaland và Jeremy Doku nhưng không thể nới rộng cách biệt. Phía bên kia, Leipzig nỗ lực tìm bàn gỡ song không thành công.

Chiến thắng 3-2 giúp Man City có 9 điểm sau 4 lượt trận, vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu. Đội bóng của HLV Maresca cũng chấm dứt chuỗi 10 trận thắng liên tiếp trên sân nhà của Leipzig.

Ngược lại, đại diện nước Đức rơi xuống vị trí thứ 30 và nối dài chuỗi thất bại trước các đội bóng Anh lên 6 trận.