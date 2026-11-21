(VTC News) -

Trận đấu giữa Man City và Fulham diễn ra lúc 19h30 ngày 21/11 trên sân vận động Etihad. Trận đấu thuộc vòng 11 giải Ngoại hạng Anh, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Man City vs Fulham trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Man City đấu với Fulham được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Man City đấu với Fulham có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Man City và Fulham được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Man City vs Fulham hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Man City đấu với Fulham được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Man City đấu với Fulham (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/manchester-city-fulham-6afbf75f685cdbb1219f43b5

Để xem trực tiếp trận Man City đấu với Fulham trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Man City vs Fulham

Man City bước vào cuộc tiếp đón Fulham trên sân Etihad ở vòng 11 Ngoại hạng Anh với mục tiêu tìm lại cảm giác chiến thắng sau 3 thất bại liên tiếp. Đội bóng của HLV Pep Guardiola có cơ sở để tự tin khi từng đánh bại đối thủ 3-0 trong lần gặp nhau gần nhất cách đây 9 tháng.

Ở trận đấu đó, Man City sớm định đoạt kết quả bằng 3 bàn thắng ngay trong hiệp một. Với lợi thế sân nhà cùng chất lượng đội hình vượt trội, “The Citizens” được đánh giá cao hơn và đứng trước cơ hội chấm dứt chuỗi trận đáng thất vọng.

Trong khi đó, Fulham đang duy trì phong độ tương đối ổn định với 4 trận liên tiếp bất bại tại Ngoại hạng Anh, gồm 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Trước kỳ nghỉ quốc tế, đội bóng thành London giành lại 1 điểm trong cuộc đối đầu Newcastle trên sân Craven Cottage.