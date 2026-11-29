(VTC News) -

Trận đấu giữa Fulham và Bournemouth diễn ra lúc 21h05 ngày 29/11 trên sân vận động Craven Cottage. Trận đấu thuộc vòng 12 giải Ngoại hạng Anh, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Xem trực tiếp Fulham vs Bournemouth trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Fulham đấu với Bournemouth được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Fulham đấu với Bournemouth có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Trận đấu giữa Fulham và Bournemouth được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp Fulham vs Bournemouth hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Fulham đấu với Bournemouth được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Fulham đấu với Bournemouth (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/fulham-bournemouth-6b07982afad4bb56ea1278f7?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận Fulham đấu với Bournemouth trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Fulham vs Bournemouth

Fulham và Bournemouth bước vào vòng 12 Ngoại hạng Anh với khoảng cách 7 điểm trên bảng xếp hạng. Trong khi đội chủ nhà đứng thứ 17 với 11 điểm, Bournemouth đang góp mặt nửa trên bảng xếp hạng khi đứng thứ 7 với 18 điểm.

Dù có vị trí thấp hơn đối thủ, Fulham đang cho thấy những dấu hiệu khởi sắc dưới thời HLV Arbeloa. Đội bóng thành London duy trì thành tích bất bại trong 5 vòng đấu liên tiếp, trong đó có 3 trận hòa cùng tỷ số 1-1 trước Aston Villa, Newcastle và Man City. Trước đó, Fulham lần lượt vượt qua Coventry và Hull City với tỷ số 1-0.

Bên kia chiến tuyến, Bournemouth đang trải qua giai đoạn thăng hoa với 5 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Nottingham Forest, Ipswich, Leeds và Aston Villa đều là những đối thủ đã bị Bournemouth đánh bại trong thời gian qua. Không chỉ ghi tới 12 bàn trong chuỗi trận này, đội khách còn thể hiện sự chắc chắn ở hàng phòng ngự khi chỉ nhận 2 bàn thua trong 4 trận gần nhất.