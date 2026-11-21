Trận đấu giữa Man City và Fulham diễn ra lúc 19h30 ngày 21/11 trên sân vận động Etihad. Trận đấu thuộc vòng 11 giải Ngoại hạng Anh, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.
Thông tin trận Man City vs Fulham
Man City bước vào cuộc tiếp đón Fulham trên sân Etihad ở vòng 11 Ngoại hạng Anh với mục tiêu tìm lại cảm giác chiến thắng sau 3 thất bại liên tiếp. Đội bóng của HLV Pep Guardiola có cơ sở để tự tin khi từng đánh bại đối thủ 3-0 trong lần gặp nhau gần nhất cách đây 9 tháng.
Ở trận đấu đó, Man City sớm định đoạt kết quả bằng 3 bàn thắng ngay trong hiệp một. Với lợi thế sân nhà cùng chất lượng đội hình vượt trội, “The Citizens” được đánh giá cao hơn và đứng trước cơ hội chấm dứt chuỗi trận đáng thất vọng.
Trong khi đó, Fulham đang duy trì phong độ tương đối ổn định với 4 trận liên tiếp bất bại tại Ngoại hạng Anh, gồm 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Trước kỳ nghỉ quốc tế, đội bóng thành London giành lại 1 điểm trong cuộc đối đầu Newcastle trên sân Craven Cottage.
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