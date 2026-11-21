(VTC News) -

● Ngoại hạng Anh Man City 1 - 1 Fulham Elliot Anderson 57’ ĐÃ KẾT THÚC Rodrigo Muniz 16’

Trận đấu giữa Man City và Fulham diễn ra lúc 19h30 ngày 21/11 trên sân vận động Etihad. Trận đấu thuộc vòng 11 giải Ngoại hạng Anh, được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play.

Man City ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Gianluigi Donnarumma TM 3 Rúben Dias ĐT 5 Elliot Anderson 6 Marc Guéhi 7 Iliman Ndiaye 9 Erling Haaland 11 Jérémy Doku 32 Rayan Bouaddi 33 Nico O’Reilly 45 Abdukodir Khusanov 47 Phil Foden DỰ BỊ 0 Gerónimo Rulli 8 Mateo Kovacić 10 Rayan Cherki 17 Enzo Fernández 22 Vitor Reis 24 Josko Gvardiol 37 Allan Elias 75 Floyd Samba 82 Rico Lewis Fulham ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Bernd Leno TM 2 Kenny Tete 3 Calvin Bassey ĐT 9 Rodrigo Muniz 14 Bobby Decordova-Reid Bobb 16 Sander Berge 17 Alex Iwobi 19 Shea Charles 22 David Affengruber 24 Joshua King 30 Ryan Sessegnon DỰ BỊ 4 Jorge Cuenca 7 Gonzalo García 8 Rodrigo Palacios 10 Tom Cairney 15 Johan Larsson 20 Manuel Ángel Morán 21 Timothy Castagne 33 Antonee Robinson 37 Benjamin Kaiser TM

Thông tin trận Man City vs Fulham

Man City bước vào cuộc tiếp đón Fulham trên sân Etihad ở vòng 11 Ngoại hạng Anh với mục tiêu tìm lại cảm giác chiến thắng sau 3 thất bại liên tiếp. Đội bóng của HLV Pep Guardiola có cơ sở để tự tin khi từng đánh bại đối thủ 3-0 trong lần gặp nhau gần nhất cách đây 9 tháng.

Man City đối đầu với Fulham ở vòng 11 Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: AP)

Ở trận đấu đó, Man City sớm định đoạt kết quả bằng 3 bàn thắng ngay trong hiệp một. Với lợi thế sân nhà cùng chất lượng đội hình vượt trội, “The Citizens” được đánh giá cao hơn và đứng trước cơ hội chấm dứt chuỗi trận đáng thất vọng.

Trong khi đó, Fulham đang duy trì phong độ tương đối ổn định với 4 trận liên tiếp bất bại tại Ngoại hạng Anh, gồm 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Trước kỳ nghỉ quốc tế, đội bóng thành London giành lại 1 điểm trong cuộc đối đầu Newcastle trên sân Craven Cottage.