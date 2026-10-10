Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh vòng 6 mới nhất: Liverpool đại chiến Man City

(VTC News) -

Vòng 6 giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 diễn ra từ ngày 10/10 (giờ Việt Nam). Arsenal đấu Leeds là trận đấu sớm nhất vòng.

Sau thời gian tạm nghỉ nhường chỗ cho loạt trận quốc tế, Ngoại hạng Anh 2026-2027 tiếp tục diễn ra với nhiều cuộc đối đầu đáng chú ý. Manchester City đang dẫn đầu bảng xếp hạng với thành tích toàn thắng sau 5 vòng đấu. Trong khi đó, Arsenal, Brighton và Liverpool đều đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để tiếp tục bám đuổi “The Citizens”.

Tâm điểm vòng 6 là cuộc đại chiến giữa Liverpool và Man City trên sân Anfield, trận đấu có thể tạo nên bước ngoặt trong cuộc đua vô địch. Bên cạnh đó, Manchester United và Tottenham cũng sẽ chạm trán trong bối cảnh cả hai đều chưa đáp ứng được kỳ vọng ở giai đoạn đầu mùa giải.

Manchester City tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với thành tích toàn thắng sau 5 vòng đấu. (Ảnh: AP)

Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh vòng 6 mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh vòng 6 và kênh phát sóng theo thông tin chính thức trên trang chủ Premier League. Giờ thi đấu có thể được ban tổ chức điều chỉnh phút chót nếu có yếu tố bất lợi về thời tiết hoặc an ninh.

Thể thức thi đấu Ngoại Hạng Anh 2026-2027

Ngoại Hạng Anh mùa giải 2026-2027 có 20 câu lạc bộ tham dự. Vị trí trên bảng xếp hạng được xác định lần lượt dựa trên số điểm. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, thứ tự các chỉ số phụ được xét đến là hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng và thành tích đối đầu.

Trên bảng xếp hạng chung cuộc, 4 đội đứng đầu giành quyền tham dự UEFA Champions League mùa giải tiếp theo. Đội đứng thứ 5 có suất dự UEFA Europa League. Số lượng đội dự Champions League (Cúp C1 châu Âu) và phân bổ các suất dự Europa League có thể thay đổi.

Ở mùa giải 2026-2027, Ngoại Hạng Anh áp dụng một số thay đổi về luật nhằm hạn chế tình trạng câu giờ và duy trì nhịp độ trận đấu, bao gồm đếm ngược thời gian thực hiện các tình huống cố định, thay người hay cầu thủ chấn thương nhận sự chăm sóc y tế phải ở ngoài sân 1 phút. VAR, công nghệ xác định bàn thắng Goal-line tiếp tục xuất hiện tại giải đấu.

Xem trực tiếp Ngoại Hạng Anh 2026-2027 trên kênh nào?

Các trận đấu Ngoại Hạng Anh 2026-2027 được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm website FPTplay.vn và ứng dụng FPT Play). Khán giả xem trực tiếp Ngoại Hạng Anh 2026-2027 trên điện thoại hoặc máy tính có thể tải ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập trực tiếp website của hệ thống truyền hình trực tuyến FPT Play.