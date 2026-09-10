Bảng xếp hạng Cúp C1 Champions League 2026-2027 mới nhất

(VTC News) -

Vòng phân hạng (League Phase) của UEFA Champions League mùa giải 2026 - 2027 bắt đầu từ đêm 8/9. Giai đoạn này có tổng cộng 8 lượt trận, xác định 24 đội giành quyền đi tiếp (trong đó 8 đội dẫn đầu vào thẳng vòng 1/8).

Ở vòng 1, không có bất ngờ xảy ra trong 2 ngày thi đấu đầu tiên khi các đội bóng mạnh đều giành chiến thắng. Đương kim vô địch Paris Saint-Germain ghi nhiều bàn nhất khi đánh bại Slovan Bratislava 6-1. Barcelona vượt qua Feyenoord với tỷ số 5-1.

Liverpool, Real Madrid, Dortmund, Man City cũng giành 3 điểm ở lượt đấu này.

Bảng xếp hạng Champions League vòng 1 mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ bảng xếp hạng UEFA Champions League 2026-2027 mới nhất theo kết quả các trận đấu và thông tin chính thức trên trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA).

Thể thức giải Champions League 2026-2027

Tại vòng phân hạng, các đội bóng được chia thành 4 nhóm “hạt giống”. Mỗi đội bóng sẽ chạm trán 2 đại diện của từng nhóm chứ không thi đấu hết với tất cả các đối thủ còn lại.

Trong trường hợp có từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng là hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, số bàn thắng trên sân khách, số trận thắng, số trận thắng trên sân khách, tổng thành tích của các đối thủ đã gặp.

Các câu lạc bộ thi đấu vòng phân hạng gồm 8 lượt trận, xác định 8 đội đứng đầu vào thẳng vòng 1/8. Nhóm xếp hạng 9 đến 24 thi đấu vòng play-off loại trực tiếp.

8 đội bóng bị loại sẽ kết thúc hành trình ở đấu trường châu Âu, không có suất chuyển xuống thi đấu tại Europa League.

Các vòng loại trực tiếp diễn ra theo thể thức 2 lượt (sân nhà, sân khách) không áp dụng luật bàn thắng sân khách. Chỉ có 1 trận chung kết (không lượt về).

Cúp C1 2026-2027 có đội nào tham dự?

Champions League 2026-2027 có 36 đội bóng tham dự vòng phân hạng. Giải Ngoại Hạng Anh và La Liga (Tây Ban Nha) đóng góp nhiều đại diện nhất, mỗi giải được 5 suất tham dự.

Danh sách 36 đội dự Champions League 2026-2027 Anh: Arsenal, Aston Villa, Liverpool, Man City, Man Utd. Tây Ban Nha: Atletico Madrid, Barcelona, Real Betis, Real Madrid, Villarreal. Italy: Como, Inter Milan, Napoli, Roma. Đức: Bayern Munich, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Stuttgart. Pháp: Lens, Lille, Paris Saint-Germain. Hà Lan: Feyenoord, PSV Eindhoven. Bồ Đào Nha: Porto, Sporting CP. Thổ Nhĩ Kỳ: Fenerbahce, Galatasaray. Na Uy: Bodo/Glimt, Viking. Bỉ: Club Brugge. Áo: LASK. Hy Lạp: AEK Athens. CH Czech: Slavia Praha. Slovakia: Slovan Bratislava. Ukraine: Shakhtar Donetsk. Azerbaijan: Sabah.

Chung kết Champions League 2026-2027 diễn ra ở đâu, khi nào?

Trận chung kết Champions League 2026-2027 dự kiến diễn ra vào thứ Bảy, ngày 5/6/2027 tại sân Estadio Metropolitano ở Madrid, Tây Ban Nha, sân nhà của Atletico Madrid.

Đây là lần thứ hai Estadio Metropolitano tổ chức trận chung kết Champions League. Lần trước vào năm 2019, Liverpool đánh bại Tottenham với tỷ số 2-0. Tính cả trận đấu năm 2027, Madrid sẽ có lần thứ sáu đăng cai trận chung kết Cúp C1/Champions League; chỉ London từng tổ chức nhiều hơn.