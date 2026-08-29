Haaland, Cherki lập cú đúp, Man City thắng Crystal Palace 4-1

(VTC News) -

Sáng 29/8 trên sân vận động Selhurst Park (London), Manchester City thắng Crystal Palace với tỷ số 4-1 trong trận đấu sớm của vòng 2 giải Ngoại Hạng Anh. Erling Haaland và Rayan Cherki mỗi người ghi 2 bàn. Phil Foden cũng đóng góp 2 pha kiến tạo. Đây là trận thắng thứ hai của Man City dưới thời huấn luyện viên Enzo Maresca.

● Ngoại hạng Anh Crystal Palace 1 - 4 Man City Donnarumma (PL) 56’ KẾT THÚC Cherki 54’, 59’ Haaland 17’, 84’ Thống kê trận đấu

Các con số cho thấy ưu thế rõ rệt của Man City. Đội khách kiểm soát bóng 72%, tung 18 cú sút (gấp đôi Crystal Palace) với 9 lần trúng đích. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của Man City không cao (1,46) nhưng các ngôi sao giải quyết tình huống tốt. Crystal Palace chỉ có một pha dứt điểm hướng vào khung thành đối thủ trong cả trận. Bàn thắng duy nhất mà đội chủ nhà ghi được cũng đến từ may mắn.

Man City chiếm thế chủ động ngay trong hiệp một với 67% thời lượng kiểm soát bóng, 11 cú sút và 6 lần trúng đích. Crystal Palace vẫn có những thời điểm gây sức ép ở đầu và cuối hiệp đấu nhưng không đủ hiệu quả để tạo ra mối đe dọa đáng kể đối với hàng thủ Man City.

Man City thắng đậm Crystal Palace. (Ảnh: Reuters)

Đội chủ nhà chỉ có một cú sút trúng đích trong hiệp đấu đầu tiên. Trong khi đó, Haaland mở tỷ số cho Man City ở phút 17 bằng pha bật cao đánh đầu hiểm hóc. Việc chỉ nhận 1 bàn thua trong nửa đầu trận đấu cũng là nỗ lực rất lớn của Crystal Palace, nhưng họ không thể duy trì sức chống đỡ ở hiệp sau.

Man City đẩy nhanh tốc độ và định đoạt trận đấu chỉ trong ít phút với màn tỏa sáng của Cherki. Tiền vệ người Pháp đi bóng khéo léo trong vòng cấm và dứt điểm nhẹ ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 54. Crystal Palace rút ngắn tỷ số từ cú sút phạt dội xà chạm thủ môn đối phương vào lưới. Tuy nhiên, Cherki tái lập cách biệt 2 bàn bằng pha dứt điểm từ xa ấn tượng.

Đội chủ nhà không còn sức phản kháng trong phần còn lại của hiệp 2. Man City tiếp tục kiểm soát bóng trên 70% ở nửa sau của trận đấu và tạo ra số cơ hội áp đảo. Haaland ấn định tỷ số 4-1 ở cuối trận với cú sút quyết đoán ở góc hẹp.

Crystal Palace ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Dean Henderson 5,4 3 Tyrick Mitchell 6.3 6 Jaydee Canvot 6,2 9 Eddie Nketiah ↓ 5,9 17 Takehiro Tomiyasu ↓ 6,2 18 Daichi Kamada 6,6 20 Adam Wharton 7,0 20 Yeremi Pino ↓ 6,5 22 Jorgen Larsen ↓ 6,4 25 Anan Khalalli ↓ 7,2 26 Chris Richards 5,9 DỰ BỊ VÀO SÂN 5 Axel Disasi ↑ 6,7 11 Dwight McNeil ↑ 6,0 12 Zavier Gozo ↑ 6,0 29 Evann Guessand ↑ 5,9 30 Oscar Mingueza ↑ 6,3 Man City ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Gianluigi Donnarumma 6,2 3 Ruben Dias 8,1 5 Elliot Anderson ↓ 7,9 6 Marc Guehi 8,8 9 Erling Haaland 8,6 10 Rayan Cherki ↓ 9,1 24 Josko Gvardiol ↓ 7,4 33 Nico O’Reilly ↓ 6,3 42 Antoine Semenyo 7,4 45 Abdukodir Khusanov ↓ 7,2 47 Phil Foden 8,2 DỰ BỊ VÀO SÂN 8 Mateo Kovacic ↑ 6,5 22 Vitor Reis ↑ 32 Ayyoub Bouaddi ↑ 56 Ryan McAidoo ↑ 61 Kaden Braithwaite ↑

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