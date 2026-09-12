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Xuất bản ngày 12/09/2026 05:48 PM
Xuất bản ngày 12/09/2026 05:48 PM

Kết quả Ngoại Hạng Anh 2026-2027 vòng 4, bảng xếp hạng mới nhất

Khánh Ly
(VTC News) -

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2026-2027 vòng 4 mới nhất: Thứ hạng mới nhất của Man City, Liverpool, Arsenal, Man Utd, Chelsea và các đội bóng khác.

  • Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2026-2027 vòng 4

    Kết thúc vòng 3, Man City tiếp tục đứng đầu bảng với thành tích toàn thắng cùng Arsenal. Hull City là đội duy nhất chưa thủng lưới.

    Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 mới nhất, bao gồm vị trí, số điểm, số bàn thắng, bàn thua của các đội bóng theo từng vòng đấu theo diễn biến mới nhất và số liệu chính thức trên trang chủ Premier League.

    Man City tạm dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2026-2027. (Ảnh: AP)

    Man City tạm dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2026-2027. (Ảnh: AP)

    BẢNG XẾP HẠNG Ngoại hạng anh 2026-2027
    XH
    Đội
    BT
    BB
    Đ
    1
    Manchester City
    3
    7
    2
    9
    2
    Arsenal
    3
    6
    1
    9
    3
    Hull City
    3
    3
    0
    7
    4
    Chelsea
    3
    8
    7
    6
    5
    Brentford
    3
    5
    2
    5
    6
    Liverpool
    3
    6
    4
    5
    7
    Newcastle
    3
    6
    4
    5
    8
    Everton
    3
    5
    3
    5
    9
    Leeds United
    3
    3
    2
    5
    10
    Brighton
    3
    8
    5
    4
    11
    Manchester United
    3
    7
    6
    4
    12
    Sunderland
    3
    3
    3
    4
    13
    Ipswich Town
    3
    4
    8
    3
    14
    Crystal Palace
    3
    4
    8
    3
    15
    Bournemouth
    3
    4
    5
    2
    16
    Nottingham Forest
    3
    2
    3
    2
    17
    Aston Villa
    3
    0
    5
    1
    18
    Tottenham
    3
    0
    5
    1
    19
    Fulham
    3
    4
    7
    0
    20
    Coventry City
    3
    0
    5
    0
    Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.

  • Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh vòng 4

    NGOẠI HẠNG ANH 2026-2027 VÒNG 4
    Thứ Bảy, 12/09/2026
    21:00
    Sân Dean Court
    Bournemouth
    VS
    Brenford
    FPT Play
    21:00
    Sân Anfield
    Liverpool
    VS
    Fulham
    FPT Play
    21:00
    Sân Selhurst Park
    Crystal Palace
    VS
    Ipswich Town
    FPT Play
    21:00
    Sân Villa Park
    Aston Villa
    VS
    Nottingham Forest
    FPT Play
    21:00
    Sân Stamford Bridge
    Chelsea
    VS
    Hull City
    FPT Play
    23:30
    Sân Tottenham Hotspur
    Tottenham
    VS
    Everton
    FPT Play
    Chủ Nhật, 13/09/2026
    20:00
    Sân The Coventry Building Society Arena
    Coventry
    VS
    Brighton
    FPT Play
    22:30
    Sân Old Trafford
    Man Utd
    VS
    Man City
    FPT Play
    Thứ Ba, 15/09/2026
    2:00
    Sân Elland Road
    Leeds
    VS
    Newcastle
    FPT Play
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