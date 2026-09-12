Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2026-2027 vòng 4
Kết thúc vòng 3, Man City tiếp tục đứng đầu bảng với thành tích toàn thắng cùng Arsenal. Hull City là đội duy nhất chưa thủng lưới.
Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 mới nhất, bao gồm vị trí, số điểm, số bàn thắng, bàn thua của các đội bóng theo từng vòng đấu theo diễn biến mới nhất và số liệu chính thức trên trang chủ Premier League.BẢNG XẾP HẠNG Ngoại hạng anh 2026-2027XHĐộiTĐBTBBĐ1Manchester City37292Arsenal36193Hull City33074Chelsea38765Brentford35256Liverpool36457Newcastle36458Everton35359Leeds United332510Brighton385411Manchester United376412Sunderland333413Ipswich Town348314Crystal Palace348315Bournemouth345216Nottingham Forest323217Aston Villa305118Tottenham305119Fulham347020Coventry City3050Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.
Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh vòng 4NGOẠI HẠNG ANH 2026-2027 VÒNG 4Thứ Bảy, 12/09/202621:00Sân Dean CourtBournemouthVSBrenford▶FPT Play21:00Sân AnfieldLiverpoolVSFulham▶FPT Play21:00Sân Selhurst ParkCrystal PalaceVSIpswich Town▶FPT Play21:00Sân Villa ParkAston VillaVSNottingham Forest▶FPT Play21:00Sân Stamford BridgeChelseaVSHull City▶FPT Play23:30Sân Tottenham HotspurTottenhamVSEverton▶FPT PlayChủ Nhật, 13/09/202620:00Sân The Coventry Building Society ArenaCoventryVSBrighton▶FPT Play22:30Sân Old TraffordMan UtdVSMan City▶FPT PlayThứ Ba, 15/09/20262:00Sân Elland RoadLeedsVSNewcastle▶FPT Play
Kết quả Ngoại Hạng Anh 2026-2027 vòng 4, bảng xếp hạng mới nhất
Khánh Ly
(VTC News) -
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2026-2027 vòng 4 mới nhất: Thứ hạng mới nhất của Man City, Liverpool, Arsenal, Man Utd, Chelsea và các đội bóng khác.
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