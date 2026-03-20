Kiến tạo du lịch khoáng nóng Diên Hà: Lời giải cho bài toán kinh tế di sản

Chuyển mình từ những giá trị bản địa

Sau khi sáp nhập với tỉnh Thái Bình, Hưng Yên hiện trở thành địa phương sở hữu dư địa phát triển kinh tế du lịch và nông nghiệp quy mô bậc nhất Đồng bằng sông Hồng. Với hơn 4.700 di tích lịch sử - văn hóa cùng hệ thống làng nghề lâu đời, tỉnh đã cụ thể hóa nội lực này qua chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Đây không đơn thuần là phát triển đặc sản, mà là chiến lược chuyên nghiệp hóa nguồn lực bản địa thành sản phẩm có thương hiệu và giá trị thương mại cao.

Theo Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh, toàn tỉnh hiện có 606 sản phẩm OCOP được công nhận đạt chuẩn (từ 3 đến 4 sao). Tuy nhiên, dưới góc độ kinh tế du lịch, các chuyên gia nhận định địa phương mới chỉ khai thác "phần nổi". Để đặc sản bản địa tạo đột phá, cần một mô hình hạt nhân đủ mạnh để thu hút và giữ chân dòng khách cao cấp.

Nguồn nước khoáng nóng tự nhiên tại xã Diên Hà có thể khai thác chuyên nghiệp hơn.

Khác với nhiều địa phương trong tỉnh tập trung vào nông sản hoặc làng nghề, Diên Hà có lợi thế đặc biệt từ nguồn khoáng nóng tự nhiên. Khi được khai thác bài bản, nguồn tài nguyên này sẽ đóng vai trò quan trọng thu hút dòng khách thượng lưu, từ đó mở ra thị trường tiêu thụ khổng lồ và cao cấp cho chính các sản phẩm OCOP địa phương.

Việc cộng hưởng giữa khoáng nóng vô giá và hệ sinh thái bản địa trù phú chính là chìa khóa để Diên Hà chuyển hóa tài nguyên thô thành chuỗi giá trị kinh tế bền vững. Tuy nhiên, dù nắm giữ mạch nguồn chiến lược, hoạt động du lịch tại đây vẫn chưa tạo ra sức bật.

Du lịch khoáng nóng: Cú hích mới cho kinh tế địa phương

Sự thiếu vắng cơ sở lưu trú cao cấp nhiều năm qua tạo nên nghịch lý tại Diên Hà: sở hữu "mỏ vàng trắng" với trữ lượng khoáng chất lớn, đủ điều kiện phát triển trị liệu (wellness) chuẩn quốc tế, nhưng vẫn mờ nhạt trên bản đồ du lịch. Khơi thông tiềm năng này không chỉ tránh lãng phí tài nguyên mà còn thúc đẩy dịch vụ bứt phá song hành cùng nông nghiệp truyền thống của địa phương.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên - tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp tại xã Diên Hà được kỳ vọng mở ra hướng đi mới. Dự án do Tập đoàn Onsen Fuji phát triển theo mô hình bất động sản trị liệu và chăm sóc sức khỏe, khai thác trực tiếp nguồn khoáng nóng tự nhiên của địa phương, tiếp nối tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng lớn nhất miền Bắc Lynntimes Thanh Thủy (Phú Thọ) mà chủ đầu tư này đã phát triển và vận hành thành công nhiều năm qua.

Trên quy mô 48ha, chủ đầu tư kiến tạo một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe chuyên sâu với công viên khoáng nóng bốn mùa 5ha, khu Onsen, khu xông hơi trị liệu Jjimjilbang, khu massage spa hiện đại,...

Tâm điểm của dự án là tòa căn hộ Thera Home - nơi triết lý “Home for Healing” hiện diện trong từng chi tiết kiến trúc. Tại đây, mạch khoáng nóng được dẫn trực tiếp vào từng căn hộ, mang đến trải nghiệm vỗ về thân - tâm - trí riêng tư mỗi ngày. Bước chân ra khỏi nhà, cư dân sẽ hòa mình vào nhịp sống sôi động của những dãy Shophouse ven sông - nơi tinh hoa bản địa được tôn vinh giữa tâm điểm mua sắm sầm uất, hứa hẹn mang đến mạch đập thương mại thịnh vượng cho cả khu vực.

Đặc biệt, nhằm mang đến sự an tâm tuyệt đối cho cư dân, tòa căn hộ sẽ được tích hợp dịch vụ y tế nội khu với đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng túc trực 24/7 - một tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe chuyên biệt hiếm có tại Việt Nam. Bên cạnh đó, yếu tố tinh thần cũng được chú trọng qua các liệu pháp thiền định, trị liệu âm thanh và ánh sáng trong không gian xanh an yên.

Khu nghỉ dưỡng Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên tại xã Diên Hà (Hưng Yên).

Sự hình thành của tổ hợp khoáng nóng quy mô lớn sẽ thay đổi hoàn toàn diện mạo đô thị Diên Hà. Đây không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng mà còn mở ra dư địa kinh doanh đa dạng, từ cho thuê lưu trú đến thương mại du lịch, kích thích dòng vốn đầu tư và tăng trưởng kinh tế vùng.

Trên nền tảng hạ tầng đồng bộ, các sản phẩm OCOP và ẩm thực địa phương sẽ có “sân chơi” chuyên nghiệp để tiếp cận khách hàng thượng lưu. Sự kết nối trực tiếp này giúp gia tăng giá trị thương mại cho nông sản, tạo cơ hội phát triển bền vững cho người dân địa phương.

Với định hướng gắn kết giữa OCOP - du lịch - nghỉ dưỡng khoáng nóng, Diên Hà đang hiện thực hóa mô hình phát triển kinh tế mới, nơi các nguồn lực tài nguyên được khai thác đồng bộ, vừa gia tăng giá trị kinh tế, vừa góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh vùng đất Hưng Yên như một điểm đến trải nghiệm hàng đầu tại khu vực phía Đông Hà Nội.