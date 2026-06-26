Khởi tố thêm kẻ trong nhóm giật súng, lái xe tông công an ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Huy (SN 2001, trú phường Cẩm Lệ) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Nguyễn Văn Huy. (Ảnh: C.A)

Theo kết quả điều tra, khoảng 2h30 ngày 3/7/2024, tại quán Sarang Night trên đường Trần Văn Trứ (nay thuộc phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng), Đỗ Thanh Tùng (SN 1987), Phạm Tấn Thành (SN 1991), Nguyễn Văn Năm (SN 1993) cùng hai đối tượng khác đến ăn nhậu thì xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc xô xát, Tùng dùng ly thủy tinh đánh vào vùng trán N.T.C. (SN 1999, trú xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng; quản lý quán), gây thương tích phải khâu 10 mũi.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an phường Hòa Cường phân công cán bộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, yêu cầu các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, thay vì chấp hành, các đối tượng liên tục có lời lẽ chửi bới, thách thức, chống đối quyết liệt, xô đẩy, cản trở lực lượng làm nhiệm vụ và đe dọa những người liên quan, gây mất an ninh, trật tự tại khu vực.

Đáng chú ý, Nguyễn Văn Năm còn kích động các đối tượng khác chống đối và giật khẩu súng của cán bộ công an đang làm nhiệm vụ nhưng bất thành.

Trong khi đó, Thành lái mô tô chở Tùng bỏ chạy; khi bị lực lượng làm nhiệm vụ ngăn chặn, Thành còn lái xe tông thẳng vào cán bộ công an rồi tăng ga tẩu thoát. Mặc dù lực lượng chức năng đã nổ súng chỉ thiên, nhiều lần yêu cầu chấp hành, song nhóm đối tượng vẫn ngoan cố chống đối và bỏ trốn khỏi hiện trường.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đỗ Thanh Tùng, Phạm Tấn Thành và Nguyễn Văn Năm; đồng thời hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố theo quy định. Riêng hai đối tượng còn lại, trong đó có Nguyễn Văn Huy, bỏ trốn khỏi địa phương.

Phòng Cảnh sát Hình sự đã kiên trì rà soát, truy xét, vận động gia đình phối hợp kêu gọi đối tượng ra đầu thú. Trước sự vận động kiên trì của lực lượng chức năng và gia đình, ngày 17/6/2026, Nguyễn Văn Huy đến Phòng Cảnh sát Hình sự đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, chấm dứt hành vi trốn tránh pháp luật.

Đối với đối tượng còn lại đang bỏ trốn, Phòng Cảnh sát Hình sự yêu cầu sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.