Khởi tố 4 'quái xế' mang đinh ba náo loạn phố Hà Nội

(VTC News) -

Video: Phẫn nộ cảnh quái xế mang đinh ba, nẹt pô, lạng lách náo loạn đường phố Hà Nội.

Trước đó, từ khoảng 22h ngày 26/6 đến rạng sáng 27/6, trên các tuyến Nguyễn Trãi, Trường Chinh và nhiều khu vực lân cận, nhiều nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy thành đoàn, phóng tốc độ cao, luồn lách giữa dòng phương tiện, liên tục nẹt pô, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Những hình ảnh này được Báo Điện tử VTC News phản ánh trong bài viết “Phẫn nộ cảnh quái xế mang đinh ba, nẹt pô, lạng lách náo loạn đường phố Hà Nội”.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Kết quả điều tra cho thấy, rạng sáng 27/6, một nhóm gồm 16 thanh thiếu niên điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ cao trên đường Trường Chinh.

Sau khi xác định được danh tính, lực lượng chức năng phối hợp công an các phường, xã nơi cư trú để xử lý vi phạm hành chính, đồng thời yêu cầu gia đình và chính quyền địa phương tăng cường quản lý, giáo dục nhằm ngăn ngừa tái phạm.

Một số thanh niên trong nhóm 16 đối tượng điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ cao. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Song song với đó, cơ quan công an phát hiện thêm một nhóm gồm 6 đối tượng đi trên 3 xe máy, mang theo hung khí, di chuyển từ khu vực xã Hòa Xá qua các tuyến Cienco 5, Hà Đông, Trần Phú, Nguyễn Trãi đến Trường Chinh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Duy (SN 2006), Nguyễn Sỹ Anh Tuấn (SN 2007), Mai Anh Quân (SN 2010) và Đỗ Tiến Long (SN 2008) để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

Hai đối tượng còn lại chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên được bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình quản lý, giáo dục theo quy định.

Nhóm đối tượng mang theo hung khí gây náo loạn đường phố Hà Nội. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Theo Công an TP Hà Nội, vụ việc là lời cảnh báo về thực trạng một bộ phận thanh thiếu niên tụ tập, coi thường pháp luật, thực hiện các hành vi nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến an toàn giao thông và trật tự xã hội.

Thời gian tới, Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; kiên quyết phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi mang theo hung khí, tụ tập gây rối, lạng lách, đánh võng, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.