Khởi tố 2 kẻ vận chuyển trái phép hơn nửa ký vàng từ Lào về Việt Nam

(VTC News) -

Ngày 9/6, Trung tá Nguyễn Văn Ngọc, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Hai kẻ vận chuyển vàng bị bắt. (Ảnh: B.P)

Trước đó, chiều 30/5, tại Trạm Kiểm soát liên hợp Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y phối hợp với Hải quan Cửa khẩu quốc tế Bờ Y và Công an xã Bờ Y kiểm tra xe khách mang BKS 81F-00xxx do Đàm Quang Vỹ (54 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) cầm lái, Nguyễn Anh Dương (26 tuổi) là phụ xe.

Tổ công tác phát hiện hai đối tượng có biểu hiện nghi vấn khi đi vào khu vực nhà vệ sinh của nhà liên hợp cửa khẩu. Qua theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện Vỹ ném một gói hàng được quấn kín bằng băng keo màu đen vào thùng đựng cây lau nhà nhằm che giấu.

Tiến hành kiểm tra, Tổ công tác phát hiện bên trong gói hàng có hai thỏi kim loại màu vàng hình hộp chữ nhật được bọc trong túi nylon trong suốt. Tại thời điểm kiểm tra, Vỹ và Dương khai nhận số vàng trên được vận chuyển thuê từ Lào về Việt Nam để giao cho một người chưa rõ danh tính, với tiền công 1 triệu đồng. Cả hai không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số vàng.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ các đối tượng cùng tang vật để phục vụ công tác điều tra.

Kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại Đà Nẵng xác định hai thỏi kim loại thu giữ đều là vàng. Trong đó, một thỏi nặng 256,6 gam, hàm lượng vàng 91,3%; thỏi còn lại nặng 282,1 gam, hàm lượng vàng 86%. Tổng khối lượng vàng thu giữ là 538,7 gam.

Theo kết quả định giá tài sản trong tố tụng hình sự, tổng giá trị số vàng tại thời điểm vi phạm hơn 1,817 tỷ đồng.