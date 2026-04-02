Khoảng trống căn hộ dưới 2 tỷ tại TP.HCM

Đặc biệt tại các khu vực có hạ tầng hoàn thiện và khả năng kết nối thuận tiện, sự thiếu hụt nguồn cung ngày càng rõ rệt, trong khi nhu cầu từ người trẻ, chuyên gia và nhà đầu tư cho thuê vẫn duy trì ở mức cao.

Sự lệch pha cung - cầu này không chỉ phản ánh thực trạng thị trường, mà còn mở ra cơ hội cho những sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu thực, đặc biệt là các dòng căn hộ diện tích nhỏ, tổng giá hợp lý nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn sống ngày càng cao.

Dịch chuyển từ diện tích lớn sang giá trị thực

Khi giá căn hộ trung bình liên tục tăng, người mua không còn đặt ưu tiên vào diện tích mà chuyển sang bài toán tối ưu tổng giá và công năng sử dụng. Trong bối cảnh đó, các loại hình linh hoạt như officetel kết hợp giữa ở và làm việc trở thành lựa chọn phù hợp với xu hướng sống hiện đại và nhu cầu đầu tư thực tế.

Tuy nhiên, nghịch lý của thị trường nằm ở chỗ: Càng nhiều người tìm kiếm, nguồn cung lại càng thu hẹp. Áp lực chi phí phát triển và quỹ đất hạn chế khiến các sản phẩm dưới 2 tỷ đồng từng là “điểm vào” phổ biến của người mua lần đầu và nhà đầu tư nhỏ gần như biến mất tại các khu vực có vị trí tốt.

Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của officetel tại phân khu SkyZen thuộc đô thị số Picity Sky Park do Pi Group phát triển trở thành một trường hợp đáng chú ý. Với diện tích khoảng 31m² và mức giá từ 1,6 tỷ đồng, sản phẩm này không chỉ đáp ứng tiêu chí “vừa túi tiền”, mà còn được phát triển theo tiêu chuẩn sống vượt trội so với mặt bằng chung của phân khúc.

Phối cảnh căn hộ Officetel SkyZen thuộc Đô thị số Picity Sky Park (Phạm Văn Đồng).

Một trong những khác biệt đáng chú ý của SkyZen là cách tiếp cận phân khúc căn hộ diện tích nhỏ theo hướng nâng cấp trải nghiệm sống. Thay vì chỉ dừng ở mức “đủ dùng”, dự án được đầu tư hệ tiện ích chuẩn resort với hơn 65 tiện ích nội khu, nổi bật là hồ bơi vô cực acrylic muối khoáng trên tầng thượng, khu thể thao với phòng tập Technogym, không gian yoga - pilates, khu làm việc chung; khu giải trí ngoài trời và các tiện ích phục vụ đời sống đa dạng.

Hồ bơi vô cực Acrylic muối khoáng với tầm nhìn panorama độc đáo – thu trọn khung cảnh thành phố trong tầm mắt.

Song song đó, hệ thống vận hành được tích hợp công nghệ hiện đại với Face ID, camera AI, smart home, smart parking và các giải pháp quản lý thông minh. Những yếu tố này không chỉ nâng cao chất lượng sống cho cư dân, mà còn trực tiếp gia tăng giá trị khai thác cho thuê; khi người thuê ngày càng ưu tiên những không gian sống tiện nghi, an toàn và ứng dụng công nghệ cao.

Giá trị ở khả năng khai thác dòng tiền

Ở góc độ đầu tư, officetel được xem là dòng sản phẩm có khả năng tạo dòng tiền rõ ràng và ổn định. Đặc biệt tại những khu vực có kết nối giao thông thuận tiện, gần khu công nghiệp, trường đại học hoặc các trung tâm kinh tế, nhu cầu thuê luôn duy trì ở mức cao.

SkyZen hội tụ đầy đủ các yếu tố này. Tọa lạc trên trục Quốc lộ 1A, kết nối trực tiếp đại lộ Phạm Văn Đồng - tuyến giao thông huyết mạch phía Đông TP.HCM; dự án sở hữu lợi thế tiếp cận nhanh đến khu công nghệ cao, Đại học Quốc Gia và các khu vực kinh tế trọng điểm. Đây cũng là nơi tập trung đông đảo lực lượng lao động trẻ, chuyên gia và sinh viên - nhóm khách thuê chính của phân khúc officetel.

SkyZen tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 1A, kết nối trực tiếp Đại lộ Phạm Văn Đồng và các khu công nghiệp trọng điểm của TP.HCM.

Với mức giá thuê phổ biến từ 8–12 triệu đồng/tháng, một căn officetel tại SkyZen có thể tạo ra dòng tiền khoảng 10 triệu đồng/tháng, tương đương 120 triệu đồng/năm. So với tổng vốn đầu tư khoảng 1,6 tỷ đồng, mức lợi suất đạt khoảng 7–8%/năm - một tỷ suất sinh lời cạnh tranh trong bối cảnh nhiều kênh đầu tư khác đang biến động.

Đáng chú ý, đây là dòng tiền có tính ổn định cao, đặc biệt khi sản phẩm được bàn giao hoàn thiện với tiêu chuẩn tốt, cho phép khai thác ngay mà không cần đầu tư thêm chi phí nội thất hay vận hành.

Căn hộ Officetel SkyZen có thiết kế vuông vức và bài trí thông minh giúp tối ưu 100% công năng sử dụng.

Đòn bẩy hạ tầng gia tăng giá trị tài sản

Bên cạnh dòng tiền cho thuê, yếu tố hạ tầng tiếp tục đóng vai trò then chốt trong việc gia tăng giá trị bất động sản. Các nghiên cứu thị trường cho thấy, những dự án nằm dọc các tuyến metro có thể ghi nhận mức tăng giá từ 5 - 6,5 triệu đồng/m² mỗi năm, tương đương 6 -10%/năm.

SkyZen sở hữu lợi thế khi nằm trên trục giao thông lớn được quy hoạch kết nối với tuyến metro TP.HCM – Cần Thơ trong tương lai. Đây là tuyến hạ tầng liên vùng quan trọng, góp phần thúc đẩy kết nối kinh tế giữa TP.HCM và khu vực Tây Nam Bộ.

Khi tuyến metro này được triển khai, khu vực xung quanh dự án được kỳ vọng sẽ hưởng lợi trực tiếp, không chỉ về khả năng di chuyển mà còn về giá trị bất động sản. Điều này tạo nên “đòn bẩy kép”: Vừa gia tăng sức hút cho thuê, vừa thúc đẩy tăng giá tài sản trong trung và dài hạn.

Thị trường không còn cạnh tranh bằng quy mô hay kỳ vọng tăng giá ngắn hạn, mà bằng khả năng đáp ứng nhu cầu thực và hiệu quả khai thác dài hạn. Trong bối cảnh đó, những sản phẩm hội tụ đủ ba yếu tố “tổng giá hợp lý - vị trí kết nối - chất lượng sống” sẽ chiếm ưu thế. SkyZen là một ví dụ điển hình cho xu hướng này và điền vào khoảng trống mà thị trường đang thiếu hụt.