Khách hàng lái thử VF MPV 7: Xe chở đủ 7 người mà tăng tốc cực nhẹ, êm ái

Chinh phục khách hàng ngay lần trải nghiệm đầu tiên

Trong 3 ngày 27-29/3 tại TTTM Vincom Mega Mall Times City, VinFast tổ chức chuỗi sự kiện trưng bày và lái thử mẫu xe VinFast VF MPV 7. Ghi nhận tại sự kiện, khu vực trải nghiệm của hãng xe Việt Nam luôn thu hút lượng lớn khách tới lái thử, tham gia các hoạt động tương tác.

Sự kiện lái thử VF MPV 7 tại Times City (Hà Nội) nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng.

Ông Lê Văn Quang, tài xế lâu năm tại Hà Nội, không bỏ lỡ cơ hội lái thử mẫu xe 7 chỗ mới của VinFast. Vị khách này cho biết ngay từ những phút đầu trải nghiệm, ông đã cảm nhận rõ sự khác biệt của MPV 7.

“Ngay khi ngồi lên là tôi đã thấy giá trị nổi bật của MPV 7 nằm ở khả năng tăng tốc rất mượt. Ga vọt nhanh”, ông Quang chia sẻ đầy hào hứng sau khi xuống xe.

Bên cạnh khả năng tăng tốc, anh còn đánh giá cao hệ thống treo liên kết đa điểm của xe. Trang bị này giúp hành khách cảm thấy dễ chịu khi ngồi ở các hàng ghế sau trên những cung đường dài.

Anh Bùi Văn Huấn (Hoài Đức, Hà Nội), cho biết MPV 7 mang lại khác biệt rõ rệt về vận hành. Với anh, độ yên tĩnh và êm ái khi vận hành của xe điện là điểm cộng lớn.

“So với chiếc xe tôi đang chạy thì xe điện cho khả năng tăng tốc tốt, chạy êm ái mà không có tiếng ồn. Đặc biệt là không có mùi, đây là điểm rất đáng giá”, anh Huấn nhận xét.

Khách hàng Bùi Xuân Huấn đánh giá cao khoang lái và khả năng vận hành mượt mà của MPV 7.

Không chỉ dừng lại ở vận hành, VF MPV 7 còn ghi điểm với thiết kế nội – ngoại thất hiện đại, khoang cabin rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Anh Huấn cũng nhận xét nội thất xe “rất đẹp, điều hòa mát, trang bị đầy đủ”, mang lại cảm giác cao cấp hơn so với kỳ vọng trong tầm giá.

Cảm nhận này cũng được nhiều khách hàng lái thử khác đồng tình, trong đó có anh Hải Anh (Hà Đông, Hà Nội). Vốn đã có những trải nghiệm tích cực với xe điện, anh Hải tiếp tục tìm tới lái thử MPV 7 và lập tức bị thuyết phục bởi ngoại hình và không gian của xe.

“Ngoại thất xe đẹp và hiện đại. Không gian nội thất bên trong rộng rãi. Ở lượt lái thử của tôi, xe chở đủ 7 người nhưng vẫn rất thoải mái”, anh Hải Anh nhận xét.

Lợi thế “ăn tiền” từ giá bán đến chi phí vận hành

Không chỉ chinh phục người dùng bằng trải nghiệm, VF MPV 7 còn tạo lợi thế rõ rệt nhờ mức giá cạnh tranh.

Cụ thể, trong tháng 3 này, khách hàng mua xe VF MPV 7 đang được hưởng loạt ưu đãi gồm giảm trực tiếp 6% trong chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” và thêm 3% nếu chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện.

Hai khoản ưu đãi này tương đương 73 triệu đồng, đưa giá thực tế của xe xuống còn khoảng 745 triệu đồng. Ngoài ra, hãng còn áp dụng chính sách mua xe trả góp với 0 đồng vốn đối ứng, lãi suất cố định 7%/năm trong 3 năm đầu. Chính sách này giúp nhiều gia đình dễ tiếp cận mẫu xe hơn, đồng thời giảm áp lực tài chính ban đầu.

Ngoài ra, hưởng ứng chiến dịch toàn cầu Giờ Trái Đất 2026, VinFast cũng đang triển khai chương trình tặng voucher trị giá 10 triệu đồng cho khách hàng đặt cọc mua VF MPV 7.

Khách hàng Lê Văn Quang đánh giá MPV 7 là một chiếc xe “quá ngon” trong tầm giá.

Theo ông Lê Văn Quang, mức giá trên của VF MPV 7 là “rất phải chăng” so với những gì xe mang lại.

“Đến trải nghiệm tận mắt tôi mới thấy trong tầm giá hiện tại thì MPV 7 là lựa chọn rất ngon”, ông Quang kết luận.

Đây cũng là nhận định chung của nhiều khách hàng sau khi trải nghiệm, đặc biệt khi xe điện mang lại sự êm ái, sạch sẽ và không gây mùi – yếu tố quan trọng với gia đình có trẻ nhỏ.

Bên cạnh đó, chi phí sử dụng cũng là lợi thế then chốt của ô tô điện. Người dùng VinFast hiện được miễn phí sạc tại hệ thống trạm công cộng V-Green (tối đa 10 lần/tháng) đến 10/2/2029. Chính sách này được nhiều người dùng đánh giá cao. Nhiều người dùng cho biết, ngay cả khi phải sạc trả phí, chi phí mỗi lần sạc đầy cũng thấp hơn đáng kể.

Khách tham dự được lái thử và tư vấn về các chương trình ưu đãi của VinFast với mẫu MPV gia đình VF MPV 7.

Theo giới chuyên gia, khách hàng ngày càng có những yêu cầu cao hơn đối với một chiếc xe phục vụ gia đình, từ vận hành cho đến tính tiết kiệm. Qua những trải nghiệm thực tế, VF MPV 7 đã chứng tỏ là một mẫu xe đáp ứng hoàn hảo các tiêu chí trên.