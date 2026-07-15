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Xuất bản ngày 15/07/2026 02:52 PM
Xuất bản ngày 15/07/2026 02:52 PM

Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 15/7/2026 - XSCT 15/7

(VTC News) - XSCT 15/7, trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 15/7/2026, xổ số Cần Thơ thứ Tư ngày 15/7/2026, xổ số Cần Thơ 15/7.

Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay ngày 15/7/2026 do Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSCT 15/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSCT 15/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 15/7/2026 - Xổ số Cần Thơ ngày 15/7/2026

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- XSCT 8/7/2026

Kết quả xổ số Cần Thơ ngày 8/7/2026 có giải đặc biệt là 214463 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSCT 8/7, kết quả xổ số Cần Thơ ngày 8/7/2026.

XSCT 8/7, kết quả xổ số Cần Thơ ngày 8/7/2026.

- XSCT 1/7/2026

Kết quả xổ số ngày 1/7/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ mở thưởng có giải đặc biệt là 210203 và các hạng giải khác như sau:

XSCT 1/7, kết quả xổ số Cần Thơ ngày 1/7/2026.

XSCT 1/7, kết quả xổ số Cần Thơ ngày 1/7/2026.

- XSCT 24/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ công bố kết quả xổ số ngày 24/6/2026 với giải đặc biệt là 783007 và các hạng giải khác như sau:

XSCT 24/6, kết quả xổ số Cần Thơ ngày 24/6/2026.

XSCT 24/6, kết quả xổ số Cần Thơ ngày 24/6/2026.

- XSCT 17/6/2026

Kết quả xổ số Cần Thơ ngày 17/6/2026 có giải đặc biệt là 756536 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSCT 17/6, kết quả xổ số Cần Thơ ngày 17/6/2026.

XSCT 17/6, kết quả xổ số Cần Thơ ngày 17/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSCT

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Cần Thơ gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho những vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng, dành cho các vé trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào trong 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 do Công ty XSKT Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 3 do Công ty XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 4 do Công ty XSKT Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 5 do Công ty XSKT Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 6 do Công ty XSKT Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long quay số mở thưởng.

- XSMN thứ 7 do Công ty XSKT Hậu Giang, Long An, Bình Phước, TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật do Công ty XSKT Lâm Đồng, Tiền Giang và Kiên Giang quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 15/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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