Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 1/7/2026 - XSCT 1/7

Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 1/7/2026 do Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSCT 1/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSCT 1/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 1/7/2026 - Xổ số Cần Thơ thứ Tư ngày 1/7/2026

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- XSCT 24/6/2026

Kết quả xổ số Cần Thơ ngày 24/6/2026 có giải đặc biệt là 783007 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSCT 24/6, kết quả xổ số Cần Thơ ngày 24/6/2026.

- XSCT 17/6/2026

Kết quả xổ số ngày 17/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ mở thưởng có giải đặc biệt là 756536 và các hạng giải khác như sau:

XSCT 17/6, kết quả xổ số Cần Thơ ngày 17/6/2026.

- XSCT 10/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ công bố kết quả xổ số ngày 10/6/2026 với giải đặc biệt là 364957 và các hạng giải khác như sau:

XSCT 10/6, kết quả xổ số Cần Thơ ngày 10/6/2026.

- XSCT 3/6/2026

Kết quả xổ số Cần Thơ ngày 3/6/2026 có giải đặc biệt là 783481 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSCT 3/6, kết quả xổ số Cần Thơ ngày 3/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSCT

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Cần Thơ gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo thứ tự hàng của giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải nhận 6 triệu đồng, cho các vé chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai 1 số ở hàng trăm nghìn).

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không bị rách rời, chắp vá, tẩy xóa, sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn đổi thưởng trong 30 ngày kể từ ngày có kết quả trúng thưởng. Nếu quá hạn này, vé số trúng thưởng không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé số trúng chỉ được lĩnh thưởng một lần đầy đủ giá trị giải thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp một vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng sẽ lĩnh tổng giá trị của tất cả các giải trúng.

- Nếu người trúng số vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp để lĩnh thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp quay số mở thưởng.

- Thứ 3: Gồm đài Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 4: Có đài Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 5: Đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 6: Có đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 7: Gồm đài Hậu Giang, Long An, Bình Phước và TP.HCM tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 1/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.