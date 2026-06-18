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Xuất bản ngày 18/06/2026 02:06 PM
Xuất bản ngày 18/06/2026 02:06 PM

Kết quả xổ số An Giang hôm nay 18/6/2026 - XSAG thứ Năm 18/6

XSAG 18/6, trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay 18/6/2026, xổ số An Giang thứ Năm ngày 18/6/2026, xổ số An Giang 18/6.

XSAG 18/6. Kết quả xổ số An Giang hôm nay 18/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSAG 18/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSAG 18/6 - Trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay 18/6/2026 - Xổ số An Giang thứ Năm ngày 18/6/2026

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- XSAG 11/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết An Giang công bố kết quả xổ số ngày 11/6/2026 có giải đặc biệt là 491238 và các hạng giải khác như sau:

XSAG 11/6, kết quả xổ số An Giang ngày 11/6/2026.

XSAG 11/6, kết quả xổ số An Giang ngày 11/6/2026.

- XSAG 4/6/2026

Kết quả xổ số ngày 28/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng có giải đặc biệt là 827417 và các hạng giải khác như sau:

XSAG 4/6, kết quả xổ số An Giang ngày 4/6/2026.

XSAG 4/6, kết quả xổ số An Giang ngày 4/6/2026.

- XSAG 28/5/2026

Kết quả các hạng giải do Công ty Xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng ngày 28/5/2026 như sau:

XSAG 28/5, kết quả xổ số An Giang ngày 28/5/2026.

XSAG 28/5, kết quả xổ số An Giang ngày 28/5/2026.

- XSAG 21/5/2026

Kết quả xổ số An Giang (XSAG) ngày 21/5/2026 có giải đặc biệt là 898665 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSAG 21/5, kết quả xổ số An Giang ngày 21/5/2026.

XSAG 21/5, kết quả xổ số An Giang ngày 21/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSAG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số An Giang bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải với giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng, dành cho vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trúng 6 triệu đồng, dành cho vé trúng hàng trăm nghìn nhưng chỉ sai 1 trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay thưởng.

- Thứ 3: Gồm đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu thực hiện quay thưởng.

- Thứ 4: Gồm đài Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng thực hiện quay thưởng.

- Thứ 5: Gồm đài An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận thực hiện quay thưởng.

- Thứ 6: Gồm đài Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh thực hiện quay thưởng.

- Thứ 7: Gồm đài Long An, TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang tổ chức quay thưởng.

- Chủ nhật: Gồm đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt tổ chức quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số An Giang hôm nay 18/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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