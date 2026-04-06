Kết quả Futsal Việt Nam 4-0 Myanmar: Đa Hải lập cú đúp

(VTC News) -

Đội tuyển Việt Nam đấu với Myanmar ở lượt trận đầu tiên giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026. Gặp nhiều khó khăn trong hiệp một nhưng sau khi có bàn thắng, các học trò của huấn luyện viên Diego Giustozzi bùng nổ ở hiệp 2 để giành chiến thắng đậm.

Ngay từ đầu trận đấu, đội tuyển futsal Việt Nam nhanh chóng chiếm ưu thế. Châu Đoàn Phát và đồng đội ép sân, tranh cướp liên tục để giành lại bóng và thực hiện các pha di chuyển, phối hợp nhanh.

Cơ hội đầu tiên đến với Từ Minh Quang, tuy nhiên cú dứt điểm của anh không thể đánh bại thủ môn Myanmar. Thịnh Phát sau đó dứt điểm ở góc hẹp không trúng đích và cũng không có đồng đội ở cột xa băng vào chạm bóng.

Phút 11, thế trận áp đảo của Việt Nam cuối cùng cũng được cụ thể hóa thành bàn thắng. Từ pha lên bóng bên cánh phải, Thái Huy băng lên và thực hiện đường kiến tạo thuận lợi để Nhan Gia Hưng dứt điểm, mở tỷ số 1-0.

Sau bàn mở tỷ số, đội tuyển Việt Nam vẫn làm chủ thế trận. Công Viên băng lên cướp bóng ở sân đối phương, không phối hợp với đồng đội mà quyết định sút ngay ở vị trí thuận lợi. Tuy nhiên, pha dứt điểm rất mạnh của số 14 bị thủ môn Myanmar đẩy được.

Kết thúc hiệp một, đội tuyển Việt Nam tạm dẫn Myanmar 1-0 nhờ pha lập công của Gia Hưng. Đầu hiệp 2, Nguyễn Đa Hải ghi liên tiếp 2 bàn giúp đội tuyển Việt Nam nới rộng cách biệt.

Myanmar sớm chơi tổng lực với đội hình 5 cầu thủ tấn công (power play) nhưng không hiệu quả. Thủ môn Phạm Văn Tú không phải đối mặt với sức ép đáng kể từ đối thủ, ngoài 2 pha dứt điểm cận thành nguy hiểm. Trái lại, việc đối thủ dâng cao đội hình càng giúp đội tuyển Việt Nam có thêm nhiều cơ hội.

Nguyễn Thạc Hiếu - gương mặt mới của đội tuyển futsal Việt Nam - xử lý bình tĩnh, vượt qua thủ môn đối phương trước khi ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Đội tuyển Việt Nam có 3 điểm đầu tiên.

Việt Nam 4-0 Myanmar Gia Hưng 12' Đa Hải 21' Đa Hải 22' Thạc Hiếu 28'