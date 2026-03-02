Đánh bại Indonesia, futsal nữ Việt Nam giành huy chương đồng Đông Nam Á

(VTC News) -

Từng giành chiến thắng 5-0 trước Indonesia ở chung kết môn futsal nữ SEA Games 33, đội tuyển futsal nữ Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình và kiểm soát thế trận sau tiếng còi khai cuộc. Ngay phút đầu tiên, Nguyệt Vi dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc sau pha phối hợp phạt góc. Liên tiếp sau đó, Biện Thị Hằng, Thu Xuân và Thanh Ngân đều có cơ hội từ những cú sút xa và dứt điểm chéo góc, song bàn thắng vẫn chưa đến.

Ở chiều ngược lại, Indonesia cũng cho thấy sự nguy hiểm nhất định. Phút 11, thủ môn Trần Thị Trang xuất sắc cản phá cú sút cận thành của Fitri. Từ phút 13, Indonesia đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn mở tỷ số, nhưng hàng thủ đội tuyển Việt Nam vẫn đứng vững. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam thắng Indonesia.

Bước vào hiệp 2, đội tuyển futsal nữ Việt Nam bất ngờ gặp khó khi Nisman tung cú sút căng mở tỷ số cho Indonesia ở phút 21. Tuy nhiên, các học trò của HLV Nguyễn Đình Hoàng nhanh chóng xốc lại tinh thần và có màn ngược dòng ấn tượng. Phút 24, Thanh Ngân có pha xử lý kỹ thuật vượt qua cầu thủ đối phương trước khi dứt điểm tung lưới Indonesia, gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển futsal nữ Việt Nam.

Chỉ hai phút sau, Thùy Trang bất ngờ tung cú sút xa hiểm hóc, khiến thủ môn Indonesia không kịp phản xạ, đưa đội tuyển futsal nữ Việt Nam vượt lên dẫn 2-1. Đến phút 27, từ tình huống Thu Xuân thẩy bóng, Biện Thị Hằng băng lên từ tuyến hai tung cú dứt điểm rất căng, nâng tỷ số lên 3-1.

Tiếp đà hưng phấn, đội tuyển futsal nữ Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận chủ động. Trong khi đó, Indonesia nỗ lực phản công và chuyển sang chơi power-play, nhưng không vượt qua được hàng thủ Việt Nam. Không những vậy, họ còn nhận bàn thua ở phút 38, khi Phương Anh phất bóng dài chính xác, đưa bóng đi thẳng vào khung thành trống của đối phương.

Chung cuộc, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đánh bại Indonesia với tỷ số 4-1, giành huy chương Đồng Giải vô địch futsal nữ Đông Nam Á 2026, qua đó khép lại giải đấu bằng một kết quả tích cực và tạo đà thuận lợi cho những mục tiêu tiếp theo trong năm 2026.