Cập nhật mới nhất Bỉ 0 0 Ai Cập Trận đấu giữa đội tuyển Bỉ và Ai Cập bắt đầu lúc 2h ngày 16/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ video diễn biến, tỷ số trận đấu tại đây.

Lực lượng, phong độ đội tuyển Bỉ Bỉ bước vào World Cup 2026 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Rudi Garcia. Ở vòng loại, Bỉ đứng đầu bảng với 18 điểm sau 8 trận. Đội bóng châu Âu ghi 29 bàn và nhận 7 bàn thua trong hành trình giành vé dự World Cup. Sau vòng loại, Bỉ đá 4 trận giao hữu, thắng 3 trận, ghi 13 bàn và thủng lưới 3 lần. Phần lớn các cầu thủ "thế hệ vàng" của đội tuyển Bỉ không còn góp mặt ở World Cup 2026. Dù vậy, Thibaut Courtois và Kevin De Bruyne vẫn duy trì đẳng cấp, là điểm tựa về mặt kinh nghiệm. Ngoài ra, những nhân tố trẻ trung hơn như Jeremy Doku, Amadou Onana hay Charles De Ketelaere cũng trải qua mùa giải có phong độ cao ở câu lạc bộ.

Lực lượng, phong độ Ai Cập Ai Cập góp mặt ở World Cup lần thứ tư. Tại vòng loại World Cup khu vực châu Phi, Ai Cập đứng đầu bảng với 26 điểm và không thua trận nào. Lần gần nhất họ dự World Cup là năm 2018, khi toàn thua cả 3 trận ở vòng bảng. Mohamed Salah có thể ra sân ở trận mở màn. Tuy nhiên, đội trưởng Ai Cập chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất do ảnh hưởng từ vấn đề gân kheo ở giai đoạn cuối mùa giải. Phong độ của Salah trong năm qua cũng không tốt. Nếu tiền đạo này không thể ra sân, hàng công của Ai Cập trông cậy vào Omar Marmoush và Trezeguet.