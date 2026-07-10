Ít nhất 11 người thiệt mạng, 19 người mất tích trong cháy rừng tại Tây Ban Nha

(VTC News) -

Nỗ lực kiểm soát cháy rừng tại Tây Ban Nha.

Đến ngày 10/7, lực lượng cứu hỏa vẫn nỗ lực khống chế đám cháy xảy ra ngày 9/7, được xem là một trong những vụ cháy rừng gây chết người nghiêm trọng nhất trong lịch sử Tây Ban Nha.

Theo ông Antonio Sanz, Giám đốc Cơ quan khẩn cấp vùng Andalusia, chỉ có một nạn nhân là người Tây Ban Nha, còn lại nhiều khả năng là người nước ngoài. Họ đã không tuân thủ hướng dẫn của nhà chức trách yêu cầu ở yên trong nhà mà tự lái xe bỏ chạy khi ngọn lửa lan nhanh qua khu vực rừng quanh thị trấn Los Gallardos, thuộc tỉnh Almeria.

Khu vực này là điểm du lịch nổi tiếng và có đông người nước ngoài sinh sống, đặc biệt là công dân Pháp, Anh và Bỉ.

Ông Sanz cho biết 4 người, được cho là công dân Anh do chiếc xe sử dụng vô lăng bên phải, đã thiệt mạng trong cùng một ô tô. 7 nạn nhân khác được phát hiện tử vong sau khi bỏ lại xe và tìm cách chạy bộ theo một tuyến đường không nằm trong kế hoạch sơ tán.

“Hậu quả thật thảm khốc. Mọi dấu hiệu đều cho thấy phần lớn, hoặc toàn bộ những người thiệt mạng là công dân nước ngoài”, ông Sanz nói.

Thảm kịch này gợi nhớ vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Bồ Đào Nha vào tháng 6/2017, khi hơn 60 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong đợt nắng nóng, trong đó khoảng một nửa số nạn nhân chết cháy ngay trong ô tô khi cố gắng thoát thân.

Mùa cháy rừng đến sớm

Theo Hệ thống Thông tin Cháy rừng châu Âu (EFFIS), từ đầu năm đến nay, khoảng 57.000 ha rừng đã bị thiêu rụi. Con số này bằng khoảng một nửa mức trung bình hằng năm trong 20 năm qua nhưng chiếm tới 40% tổng diện tích rừng bị cháy trên toàn Liên minh châu Âu (EU).

Năm ngoái, đợt nắng nóng kỷ lục vào tháng 8 đã khiến Tây Ban Nha trải qua mùa cháy rừng tồi tệ nhất trong 30 năm, với khoảng 330.000 ha rừng bị thiêu rụi, tương đương diện tích gấp đôi thủ đô London của Anh.

“Lẽ ra phải đến tháng 8 mới xuất hiện những vụ cháy như thế này. Giờ chúng đến sớm hơn vì thảm thực vật khô kiệt nhanh hơn”, lính cứu hỏa Roman Garcia chia sẻ với Đài truyền hình quốc gia TVE.

Ít nhất 11 người thiệt mạng và 19 người mất tích trong vụ cháy rừng lớn ở miền Nam Tây Ban Nha.

Nỗ lực tìm kiếm người mất tích

Trong khi giới chức tiến hành nhận dạng các nạn nhân và tìm kiếm những người mất tích, người thân của họ từ nhiều quốc gia đã đăng thông tin lên mạng xã hội và các diễn đàn địa phương để nhờ hỗ trợ. Một người phụ nữ cho biết con gái bà, lái chiếc Ford Fiesta màu đỏ và mang theo chó cưng, hiện vẫn mất tích.

Một phụ nữ tại Mỹ cũng cho biết em trai mình nằm trong nhóm 10 người cố gắng chạy qua một thung lũng cạnh con suối để thoát thân. Bà đã cung cấp tọa độ và kêu gọi lực lượng cứu hộ tìm kiếm.

Ông Pedro Ridao, Thị trưởng thị trấn Antas gần hiện trường, cho biết nhiều khả năng đám cháy bùng phát hôm 9/7 sau khi một dây điện bị đứt và rơi xuống khu vực cây bụi khô. Tuy nhiên, người phát ngôn của công ty điện lực Endesa bác bỏ giả thuyết này. Theo kết quả kiểm tra, đường dây điện tại hiện trường không mang điện vào thời điểm xảy ra cháy.

Ông Ridao cho rằng gió mạnh vào buổi chiều đã khiến ngọn lửa lan nhanh.

“Chúng tôi chứng kiến ngọn lửa lao đi với tốc độ rất lớn, thiêu rụi các trang trại, nhà nghỉ và xe cộ, vì vậy mọi lực lượng đã lập tức được huy động”, ông nói. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và bày tỏ “nỗi đau buồn và sự bàng hoàng sâu sắc” trước thảm kịch.

Với 11 người thiệt mạng, đây là vụ cháy rừng gây chết người nhiều nhất tại Tây Ban Nha kể từ năm 2005, khi một vụ cháy do bếp nướng ngoài trời gây ra đã cướp đi sinh mạng của 11 lính cứu hỏa tại tỉnh Guadalajara. Thảm họa đó đã thúc đẩy Tây Ban Nha cải tổ toàn diện hệ thống phòng chống và ứng phó cháy rừng.