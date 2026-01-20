Cháy rừng buộc hàng chục nghìn người sơ tán, Chile ban bố tình trạng thảm họa

(VTC News) -

Tổng thống Chile Gabriel Boric rạng sáng 18/1 (giờ địa phương) tuyên bố tình trạng thảm họa tại hai vùng phía nam đất nước, khi các đám cháy rừng dữ dội buộc gần 20.000 người phải rời bỏ nhà cửa và thiêu rụi hơn 8.000 ha rừng.

Các tòa nhà bị hư hại do cháy rừng tại vùng Biobío của Chile, ngày 18/1/2026. (Ảnh: Juan Gonzalez/Reuters)

Cơ quan Lâm nghiệp Chile (CONAF) cho biết, tính đến sáng Chủ nhật, lực lượng cứu hỏa phải đối phó với 24 đám cháy bùng phát trên toàn quốc, trong đó nghiêm trọng nhất là tại hai vùng Ñuble và Biobío – nơi chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp. Hai khu vực này nằm cách thủ đô Santiago khoảng 500 km về phía nam.

Tại vùng Biobío, nhiều khu dân cư bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy nhà cửa đổ nát, xe cộ cháy trơ khung, khói đen dày đặc bao trùm bầu trời.

Một chiếc xe bị thiêu rụi nằm trên đường phố tại Concepción, Chile.(Ảnh: REUTERS/Juan Gonzalez)

Bộ trưởng An ninh công cộng Chile Luis Cordero xác nhận số người thiệt mạng đã lên tới 16 người. “Hiện vẫn còn nhiều người chưa được xác định tung tích, có thể đang ở các khu sơ tán. Số liệu sẽ tiếp tục được cập nhật”, ông cho biết.

Thị trưởng thành phố Penco, ông Rodrigo Vera, cho biết hơn 20.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa, nhiều bệnh nhân được sơ tán khỏi bệnh viện khi đám cháy áp sát.

“Đây là thảm kịch. Tôi khẩn cầu chính phủ trung ương hãy đến giúp chúng tôi”, ông Vera nói trên đài phát thanh Chile. Ông Vera cho biết một số lính cứu hỏa đã bị mắc kẹt trong đám cháy, và ông tận mắt chứng kiến những người khác gục khóc ngay tại sở chỉ huy.

Nhà chức trách nhận định, gió mạnh cùng nền nhiệt cao đã khiến cháy rừng lan nhanh và gây khó khăn cho công tác khống chế đám cháy. Phần lớn lãnh thổ Chile đang trong tình trạng cảnh báo nắng nóng cực đoan, với nhiệt độ dự báo lên tới 38 độ C từ Santiago tới Bío Bío trong ngày 18/1 và 19/1.

Chile thường xuyên đối mặt với cháy rừng trong mùa hè, cao điểm rơi vào tháng 1 và 2. Năm ngoái, cả nước ghi nhận hơn 3.000 vụ cháy rừng. Riêng năm nay, con số này đã lên tới gần 2.800 vụ dù mùa nắng nóng mới chỉ bắt đầu.

Chính phủ Chile cho biết đã bố trí ngân sách khoảng 180 triệu USD cho công tác phòng, chống cháy rừng trong mùa khô năm nay.

Đám cháy rừng buộc nhà chức trách phải tiến hành các đợt sơ tán khẩn cấp tại Lirquén, gần thành phố Concepción, Chile, ngày 18/1/2026. (Ảnh: REUTERS/Jose Luis Saavedra)

Hai năm trước, Chile từng hứng chịu đợt cháy rừng thảm khốc nhất trong lịch sử tại khu vực ven biển miền trung, khiến 135 người thiệt mạng và hơn 8.000 ngôi nhà bị phá hủy hoặc hư hại.

Trong khi đó, cháy rừng cũng đang hoành hành tại vùng Patagonia của Argentina, nơi gần 30.000 ha rừng đã bị thiêu rụi kể từ giữa tháng 12, theo Tổ chức Greenpeace.