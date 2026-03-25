Iran tung video tập kích dữ dội gần cơ quan ngoại giao Mỹ ở Iraq

Máy bay không người lái tấn công cơ sở gần cơ quan ngoại giao Mỹ ở Baghdad.

Trong video do CNN định vị cho thấy máy bay không người lái bay với khoảng cách rất thấp trên khu phức hợp có Trung tâm Hỗ trợ Ngoại giao của Mỹ ở Baghdad, trước khi tiếp cận hệ thống radar và đâm vào nó, gây ra một vụ nổ lớn. Một hệ thống radar cũng được nhìn thấy tại cùng vị trí thực hiện vụ tấn công thông qua hình ảnh vệ tinh mà CNN xem xét.

Khoảnh khắc sau, chiếc máy bay không người lái thứ hai bay ngang qua căn cứ và tiếp cận chiếc trực thăng Black Hawk. Video kết thúc quá sớm nên chưa thể xác định chiếc trực thăng có bị đánh trúng hay không.

Video để mốc thời gian là ngày 23/3, tuy nhiên CNN không thể xác minh chính xác thời điểm quay. CNN đã yêu cầu Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ bình luận về video được đăng tải.

Vụ tấn công này là vụ mới nhất trong một loạt cuộc tấn công nhằm vào cơ sở ngoại giao của Mỹ tại Baghdad. Lực lượng dân quân thân Iran từng tiến hành nhiều cuộc tấn công vào mục tiêu của Mỹ tại thủ đô Iraq, bao gồm cả Đại sứ quán Mỹ, nơi bị tấn công bởi một số máy bay không người lái.

Đầu tháng 3, lực lượng dân quân khác cũng đăng tải đoạn video quay từ máy bay không người lái bay lượn quanh khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad.

Trong diễn biến liên quan, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya (cơ quan chỉ huy quân sự cấp cao của Iran), ông Ebrahim Zolfaqari mỉa mai Washington đang "tự đàm phán với chính mình" khi liên tục tuyên bố có đối thoại với Tehran, dù phía Iran nhiều lần bác bỏ.

“Mức độ xung đột nội bộ của các ông đã đến mức các ông phải tự đàm phán với nhau rồi sao?”, ông Zolfaqari đặt câu hỏi.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự lạc quan về một thỏa thuận sắp đạt được và cho biết Phó Tổng thống JD Vance cùng Ngoại trưởng Marco Rubio đang "đàm phán ngay lúc này". Tuy nhiên, Tehran vẫn chưa xác nhận thông tin về cuộc đàm phán và chỉ cho rằng thông điệp đã được chuyển qua trung gian.

“Sức mạnh chiến lược mà các ông từng tự hào giờ biến thành thất bại chiến lược”, ông Zolfaqari nói và cho biết giá năng lượng, dầu mỏ sẽ không trở lại như trước đây cho đến khi nhà lãnh đạo Mỹ “xóa bỏ” ý nghĩ tấn công Iran khỏi tâm trí họ.