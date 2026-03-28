Iran tập kích căn cứ tại Ả Rập Xê Út, ít nhất 10 lính Mỹ bị thương

Một cuộc tấn công bằng tên lửa kết hợp máy bay không người lái do Iran thực hiện ngày 28/3 đã khiến ít nhất 10 binh sĩ Mỹ bị thương, đồng thời gây hư hại một số máy bay tại căn cứ quân sự ở Ả Rập Xê Út, hãng thông tấn AP dẫn lời hai quan chức Mỹ nắm rõ tình hình cho biết.

Mục tiêu bị tấn công là Căn cứ Không quân Prince Sultan của Mỹ ở Ả rập Xê út, nơi đặt các máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ.

Cuộc tấn công xảy ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố hải quân Iran đã bị “xóa sổ”, trong khi Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth nhận định “chưa bao giờ trong lịch sử được ghi lại, quân đội của một quốc gia lại bị vô hiệu hóa nhanh chóng và hiệu quả đến thế”.

Căn cứ Prince Sultan ở Ả Rập Xê Út.

Đây không phải lần đầu căn cứ Prince Sultan trở thành mục tiêu tấn công. Trước đó, Trung sĩ Lục quân Benjamin N. Pennington, 26 tuổi, bị thương trong cuộc tấn công vào căn cứ này và qua đời vài ngày sau đó. Anh nằm trong số 13 quân nhân Mỹ thiệt mạng kể từ khi xung đột nổ ra.

Truyền thông Mỹ ngày 13/3 đưa tin ít nhất 5 máy bay tiếp dầu tại căn cứ này đã bị hư hại trong đòn tấn công của Iran. Ông Trump sau đó khẳng định 4 chiếc hư hại nhẹ và đã được sửa chữa, trong khi một chiếc hỏng nặng hơn.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), hơn 300 binh sĩ đã bị thương sau một tháng giao tranh từ ngày 28/2. Phần lớn đã hồi phục và trở lại nhiệm vụ, song vẫn còn khoảng 30 người chưa thể tiếp tục chiến đấu, trong đó 10 trường hợp bị thương nặng.

Máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135 của Không quân Mỹ tại Sân bay Quốc tế Riga, Latvia, ngày 6/6/2018.

Về mặt ngoại giao, chính quyền Mỹ đã đề xuất một kế hoạch ngừng bắn gồm 15 điểm, với Pakistan đóng vai trò trung gian. Tuy nhiên, Iran phủ nhận việc các cuộc đàm phán đang diễn ra.

Bất chấp các nỗ lực ngoại giao, Lầu Năm Góc đang chuẩn bị điều động khoảng 1.000 binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 tới Trung Đông, đồng thời triển khai thêm hai đơn vị Thủy quân lục chiến, bổ sung hàng nghìn binh sĩ cho khu vực.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định Mỹ vẫn có thể đạt được các mục tiêu đề ra mà không cần triển khai lực lượng bộ binh, đồng thời nhấn mạnh Washington luôn sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh.