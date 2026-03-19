Iran nã tên lửa vào trung tâm năng lượng Qatar, nhắm mục tiêu đến Ả Rập Xê-út

Hỏa hoạn bùng phát tại mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới của Iran.

Tập đoàn dầu khí quốc doanh QatarEnergy của Qatar báo cáo "thiệt hại trên diện rộng" sau khi Khu công nghiệp Ras Laffan, một trung tâm công nghiệp năng lượng bị tên lửa Iran tấn công.

Ả Rập Xê-út cũng cho biết họ đánh chặn và phá hủy 4 tên lửa đạn đạo phóng về phía Riyadh hôm 18/3 cùng vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào cơ sở khí đốt ở phía đông nước này.

Tình trạng leo thang tại Trung Đông đang đe dọa làm trầm trọng lên sự gián đoạn chưa từng có đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu, điều làm tăng thêm áp lực đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Giá dầu diesel tại Mỹ tăng lên trên 5 USD/gallon lần đầu tiên kể từ đợt lạm phát năm 2022.

Cuộc xung đột cũng làm gián đoạn hoạt động vận chuyển hàng hóa từ khu vực sản xuất năng lượng quan trọng nhất thế giới và giờ đây có thể gây ra thiệt hại lâu dài cho cơ sở hạ tầng của khu vực này. Giá dầu Brent chuẩn đã tăng khoảng 5% lên trên 108 USD/thùng. Trong khi thị trường chứng khoán giảm điểm.

Tại Washington, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (DNI) Tulsi Gabbard nói với Quốc hội rằng chính phủ Iran bị suy yếu kể từ khi xung đột bắt đầu vào ngày 28/2, nhưng dường như vẫn còn nguyên vẹn và Tehran cùng lực lượng ủy nhiệm của họ vẫn có khả năng tấn công lợi ích của Mỹ và đồng minh ở Trung Đông.

Thời gian qua, giá sản xuất tại Mỹ cũng ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong 7 tháng, do chi phí dịch vụ và nhiều loại hàng hóa khác tăng cao. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết chính quyền ông Trump sẽ công bố "một vài điều" trong vòng 24 - 48 giờ tới để giải quyết vấn đề giá xăng tăng cao.

South Pars là mỏ khí đốt lớn nhất thế giới, nằm ngoài khơi Vịnh Ba Tư, được chia sẻ giữa Iran và Qatar. Sản lượng khí tại đây, theo cơ quan dịch vụ tin tức Shana của Bộ Dầu mỏ Iran, đạt kỷ lục khoảng 730 triệu m³/ngày vào năm 2025.

Với Qatar, mỏ khí đốt South Pars là nguồn cung chính cho xuất khẩu khí tự nhiên hoá lỏng (LNG) của nước này.

Theo hãng thông tấn nhà nước Fars của Iran, bể chứa khí đốt và một phần của nhà máy lọc dầu bị ảnh hưởng sau cuộc tấn công của Israel với sự phối hợp và đồng ý của Mỹ. Hiện tại, công nhân đã được sơ tán và các đám cháy cũng được kiểm soát.