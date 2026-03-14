Iran tập kích căn cứ Saudi Arabia, 5 máy bay tiếp dầu Mỹ bị hư hại

Ngày 13/3, tờ Wall Street Journal dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết 5 máy bay tiếp nhiên liệu của Không quân Mỹ đã trúng đòn tấn công của Iran và bị hư hại khi đang đậu trên mặt đất ở Saudi Arabia. Thời điểm xảy ra vụ tấn công cũng như loại máy bay bị trúng đòn chưa được công bố.

Theo tờ báo, đòn tập kích tên lửa của Iran nhằm vào căn cứ không quân Prince Sultan đã đánh trúng các máy bay tiếp dầu này. Tuy nhiên, chúng chỉ hư hại, chưa bị phá hủy hoàn toàn và hiện đang được tiến hành sửa chữa. Báo cáo cũng cho biết vụ tấn công không gây ra thương vong.

Máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135 của Không quân Mỹ tại Sân bay Quốc tế Riga, Latvia, ngày 6/6/2018. (Nguồn: Reuters)

Trong những ngày gần đây, ít nhất 7 máy bay tiếp dầu của Không quân Mỹ đã bị phá hủy hoặc hư hại. Trước đó, ngày 12/3, 2 máy bay tiếp dầu KC-135 va chạm trên bầu trời Iraq khiến 1 chiếc rơi, làm 6 quân nhân Mỹ thiệt mạng. Chiếc còn lại bị gãy cánh đuôi đứng và phải hạ cánh khẩn cấp tại Israel.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) thông tin: "Tất cả 6 thành viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 của Mỹ bị rơi ở phía tây Iraq đều được xác nhận là thiệt mạng".

Vụ việc xảy ra khoảng 14h ngày 12/3 theo giờ miền Đông nước Mỹ (ET) khi chiếc KC-135 đang thực hiện nhiệm vụ tiếp dầu trên không. Quân đội Mỹ cho biết máy bay không bị bắn hạ và không liên quan đến hỏa lực đối phương hoặc hỏa lực nhầm từ lực lượng đồng minh.