Iran phê duyệt kế hoạch thu phí tàu đi qua eo biển Hormuz

Một thành viên Ủy ban An ninh Quốc hội Iran cho biết cơ quan này đã phê duyệt kế hoạch nhằm điều tiết hoạt động qua lại tại eo biển Hormuz. Theo hãng truyền thông nhà nước IRIB, kế hoạch nhằm củng cố “vai trò chủ quyền của Iran và lực lượng vũ trang nước này”.

Theo IRIB, kế hoạch bao gồm một loạt nội dung chính nhằm tăng cường kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz, như thiết lập các cơ chế an ninh để bảo vệ tuyến đường thủy, các biện pháp đảm bảo an toàn hàng hải, cũng như quy định tài chính, trong đó có việc thu phí bằng đồng rial đối với các tàu đi qua. Đáng chú ý, kế hoạch cũng đề cập việc cấm các tàu thuộc Mỹ và Israel đi qua eo biển này.

Eo biển Hormuz hiện là điểm nóng trung tâm trong cuộc xung đột đang diễn ra, bắt đầu từ ngày 28/2 khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Các động thái đe dọa đóng cửa eo biển và tấn công tàu thuyền của Iran đã khiến khoảng 15 triệu thùng dầu thô bị mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư mỗi ngày, gây biến động mạnh trên thị trường năng lượng toàn cầu.