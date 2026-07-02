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Infographic: Kết quả nổi bật sau 1 năm vận hành chính quyền 3 cấp Sau 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp, bộ máy Nhà nước đã trở nên tinh gọn và phục vụ người dân tốt hơn.

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 2/7 và sáng 3/7 Cập nhật lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay 2/7 và sáng 3/7: Chi tiết thời gian, địa điểm và kênh phát sóng trực tiếp trận đấu theo giờ Việt Nam.

Xuyên đêm chuyển vaccine, huyết thanh gần 100km cứu cụ bà bị chó cắn Xuyên đêm chuyển vaccine và huyết thanh kháng dại từ Hà Nội về Ninh Bình, các bác sĩ Bạch Mai đã kịp tiêm dự phòng cho cụ bà 79 tuổi bị chó cắn trong thời gian vàng.

Tuyển Hàn Quốc gặp rắc rối, ông Park Hang Seo sau 1 tuần mới biết tin Đội tuyển Hàn Quốc xuất hiện nhiều mâu thuẫn nhưng HLV Park Hang Seo đã không nắm rõ tình hình.

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 2/7: Cảnh báo mưa dông vào chiều tối Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 2/7 ngày có mưa rào vài nơi, đến chiều tối và đêm, mưa dông gia tăng trên diện rộng.

Tiền thời cổ đại là vỏ sò, sao người nghèo không ra bờ biển để nhặt? Ở Trung Quốc thời cổ đại, vỏ sò là tiền tệ nhưng người nghèo không thể nuôi giấc mộng đổi đời bằng cách ra biển nhặt vò sò do hàng loạt quy định và trở ngại.

'Lửa trắng' tập 5: Cương 'đen' đưa Mai và 'ông trùm' đi xét nghiệm huyết thống Trong tập 5 "Lửa trắng", cau khi xét nghiệm huyết thống với Lão Công, Mai và mẹ lập tức bị kẻ gian bắt cóc, tra hỏi về ông trùm.

Chi tiết quy trình 6 bước đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học 2026 Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT theo 6 bước trực tuyến.

Uống nước lá ổi thay thuốc, người đàn ông Hà Nội có đường huyết tăng gấp đôi Tin lời chia sẻ trên mạng, người đàn ông uống nước lá ổi mỗi ngày để chữa tiểu đường thay vì dùng thuốc, khiến đường huyết tăng vọt và xuất hiện biến chứng.

Trực tiếp bóng đá Mỹ 0-0 Bosnia & Herzegovina, kết quả tỷ số mới nhất Trực tiếp bóng đá Mỹ vs Bosnia & Herzegovina (7h ngày 2/7): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Mỹ đấu với Bosnia & Herzegovina thuộc vòng 1/16 World Cup 2026.

Nắng nóng bao trùm nhiều nơi ở Mỹ, hàng triệu người oằn mình chống chọi Gần 60 triệu người Mỹ chịu đựng nắng nóng gay gắt, khi các thành phố miền Trung và miền Đông nhiệt độ vượt quá 38 độ C.

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học 2026 từ hôm nay Từ hôm nay đến 17h ngày 14/7, thí sinh cả nước đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT.

Lời tiên tri World Cup 2026 của Maradona gây sốt Phát biểu từ năm 2018 của Maradona bất ngờ gây sốt trở lại khi World Cup 2026 xuất hiện chính xác điều mà huyền thoại người Argentina dự đoán.