(VTC News) -

Ngày 19/11, Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) cho biết đơn vị đang triển khai chương trình “Cuối năm rộn ràng - Sẵn sàng xe mới”, kết hợp ưu đãi giá bán, hỗ trợ vay mua xe và mở rộng chính sách bảo hành.

Hyundai Thành Công tăng gấp đôi thời gian bảo hành, ưu đãi xe tới 220 triệu.

Điểm nổi bật của chương trình là thời gian bảo hành được nâng từ 5 năm lên tối đa 10 năm hoặc 200.000 km, tùy điều kiện nào đến trước, đối với các dòng xe và trường hợp đáp ứng điều kiện áp dụng. Chính sách này giúp khách hàng có thêm sự an tâm khi sử dụng xe lâu dài, đồng thời gia tăng giá trị hậu mãi bên cạnh các ưu đãi tài chính trước mắt.

Đối với Hyundai Creta, khách hàng có thể lựa chọn ưu đãi tiền mặt 79 triệu đồng hoặc gói kết hợp tiền mặt và quà tặng nâng cấp cốp điện, với tổng giá trị lên đến 84 triệu đồng. Tùy từng dòng xe, các khoản hỗ trợ có thể bao gồm ưu đãi từ hãng và đại lý, Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim hoặc gói gia hạn bảo hành.

Cùng với chính sách bảo hành, HTV áp dụng các gói ưu đãi trên 8 dòng xe đang phân phối tại Việt Nam. Hyundai Santa Fe dẫn đầu với mức hỗ trợ lên đến 220 triệu đồng. Các mẫu xe khác gồm Stargazer, Accent, Tucson và Palisade lần lượt nhận ưu đãi tối đa 117 triệu đồng, 89 triệu đồng, 79 triệu đồng và 68 triệu đồng. Trong khi đó, Grand i10, Venue được hỗ trợ tương ứng 50 triệu đồng và 28 triệu đồng.

Ngoài ra, khách hàng mua xe trong tháng 11 còn có thể tiếp cận các gói vay tối đa 90% giá trị xe, ân hạn nợ gốc trong 6 tháng. Các phương án tài chính gồm gói vay 6 tháng với lãi suất 8,4%/năm hoặc gói vay 12 tháng với mức lãi suất 7,5%/năm trong 6 tháng đầu và 10,9%/năm trong 6 tháng tiếp theo, tùy điều kiện áp dụng.

Việc đồng thời giảm chi phí mua xe ban đầu và tăng quyền lợi hậu mãi mang đến thêm lựa chọn cho người tiêu dùng, nhất là những khách hàng đang cân nhắc đổi xe hoặc mua ô tô phục vụ nhu cầu gia đình trước Tết Nguyên đán.

Chương trình “Cuối năm rộn ràng - Sẵn sàng xe mới” được triển khai tại hệ thống đại lý Hyundai ủy quyền trên toàn quốc, áp dụng cho các hợp đồng mua bán hoàn tất trong tháng 11/2026. Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp đại lý để tìm hiểu mức hỗ trợ và điều kiện áp dụng cụ thể.